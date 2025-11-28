รัฐบาลรับปัดความรับผิดชอบไม่ได้หลังถูกจี้ลาออก ชี้ทั้งคนพอใจ-ไม่พอใจ นายกฯจ่อประกาศเยียวยาเพิ่ม

"สิริพงศ์ "รับ รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ หลังหลายฝ่ายจี้ลาออกเหตุบริหารล้มเหลว ชี้ มีทั้งคนพอใจ -ไม่พอใจ ด้าน "ภราดร" เผย นายกเตรียมประกาศที่หาดใหญ่ จ่อเคาะเยียวยาเพิ่มเติม
วันนี้ (28พ.ย.) นายภราดร ปริศนานัทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวรัชดา ธนาดิเรก ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังแถลงภายหลังแถลงข่าวผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ.
ถึงความชัดเจนในการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาท ที่วานนี้ถูกแยกกรณีผู้เสียชีวิตออกเป็น 2 กลุ่ม แต่วันนี้บอกว่าจะไม่มีการแบ่งกลุ่ม แสดงว่ากลุ่มที่แยกเคสเมื่อวานนี้ 30 รายก็จะได้รับเงินเยียวยาใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการรวมตัวเลขกัน จึงต้องมีการแยกผู้เสียชีวิต แน่ชัดก่อนน้ำท่วม ที่ต้องรอการยืนยันจากญาติ ซึ่งจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแน่นอน ส่วนที่เหลือจะได้รับในกรณีเดียวกันทั้งหมด
เมื่อถามย้ำว่าผู้เสียชีวิต 30 รายที่ถูกแยกออกจากกลุ่มน้ำท่วมเมื่อวานนี้ จะได้รับเงินเยียวยา 2 ล้านบาทเท่ากันใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า อาจจะไม่ได้รับเพียง 1-2 ราย
เมื่อถามว่าเงินเยียวยาศพละ 2 ล้านจะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องบริหารจัดการ ซึ่งงบในส่วนของกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีมีอยู่ส่วนหนึ่ง และจะมีงบประมาณที่นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดทางสำนักงบประมาณ ให้ไปดูในส่วนของงบกลางเข้ามาเพิ่มเติม หากเงินกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เพียงพอ
นายภราดร ยังกล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและตกค้าง โดยยอมรับว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นผู้ประสบภัย เพราะฉะนั้นจึงมี ศพที่ตกค้างก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมและรอให้ญาติมารับ เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเขาก็จำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย จึงทำให้ตัวเลขถูกรวมกัน
อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลมีข้อมูลอยู่แล้วว่ากรณีผู้เสียชีวิต รายใดเสียชีวิตก่อนเหตุน้ำท่วม จึงสามารถแยกส่วนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการข้อมูลกันอย่างครบถ้วนแล้ว ตัวเลขที่ออกมาจึงเป็นตัวเลขเดียวกัน ตั้งแต่นับตั้งแต่เวลา 15.00 น เป็นต้นไป
เมื่อถามเงินเยียวยาเพิ่มเติมในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไปเมื่อวานนี้นอกเหนือจาก 9,000 บาท วันนี้ได้มีการเคาะตัวเลขแล้วหรือไม่ว่าจะเยียวยา เพิ่มอีกจำนวนเท่าใด นายสิริพงศ์ กล่าวว่า มีแน่นอน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไปแล้ว และจะมีหลักเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีก และนายกรัฐมนตรีจะประกาศที่หาดใหญ่อีกครั้ง
เมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องจากส่วนให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก ซึ่งหลังจากจบคำถามนี้ทุกคนนิ่งไประยะหนึ่ง ไม่มีใครตอบ
ขณะที่นายภราดรก้มหน้านิ่ง จนทำให้นายสิริพงศ์เอื้อมมือไปสะกิดที่แขนนายภราดร ทำให้ผู้สื่อข่าวถึงกับเอ่ยปากว่าใครจะเป็นคนตอบ ก่อนที่นายสิริพงศ์ จะกล่าวว่า ในท้ายที่สุดรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เราดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่าง ถามว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในส่วนของการดำเนินการ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเสียใจ แต่ต้องเรียนว่าในกรณีน้ำท่วม มีอยู่หลายอย่างที่จะต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟู และการเยียวยา แน่นอนว่า มีทั้งคนพอใจและคนไม่พอใจ แต่เวลาจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่จะพิสูจน์ เมื่อปัจจัยอื่นๆควบคุมได้ ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ในการบริหารจัดการของรัฐบาล ซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี น่าจะมีการพูดถึงในอนาคตอันใกล้
เมื่อถามว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทจะถึงมือประชาชนเมื่อใด นายภราดรกล่าวว่า เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับประชาชนที่มีบัญชีธนาคารออมสิน และกรุงไทย สามารถที่จะโอนเงินได้ทันที ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแล้วว่า พื้นที่หาดใหญ่เป็นที่ทราบว่าน้ำท่วม 100% ในเรื่องของการทำประชาคม หรือขั้นตอนอื่นๆก็สามารถยกเว้นได้ และสามารถโอนเงินให้กับประชาชนได้ทันที ซึ่งวันนี้ทางสำนักงบประมาณได้โอนเงินให้กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. เรียบร้อยแล้วดังนั้นทางปภ.สามารถโอนเงินให้กับประชาชนได้ทันที
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ประกาศขอรับบริจาคไม้กวาดทางมะพร้าว วันนี้ได้ครบแล้วหรือไม่หรือมีสิ่งของอะไรที่ยังขาดเหลือต้องการขอรับบริจาคเพิ่ม นายภราดรกล่าวว่า ได้รับการประสานมาจากหน่วยหน้า ว่าเมื่อน้ำลงแล้วสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ คือ Big cleaning Day ซึ่งต้องระดมทุกสรรพกำลังของภาครัฐและจิตอาสา ซึ่งขณะนี้ทาง DGA ได้เปิดช่องทางรับสมัครอาสาสมัคร และมีผู้สมัครเข้ามาแล้ว เกือบ 1,000 ราย และเชื่อว่าจะมีมาสมัครอีกหลายช่องทาง ซึ่งเมื่อวานนี้ตนได้พูดถึงไม้กวาด แต่ก็ยังต้องมีส่วนอื่นเช่น น้ำยาทำความสะอาดทั้งหลาย ถุงมือยาง รองเท้ายาง ยาน้ำกัดเท้า ซึ่งทางส่วนหน้าได้ร้องขอมา โดยได้มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน เพื่อนำส่งสิ่งเหล่านี้ไป ผ่านเที่ยวบินวันนี้ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในทุกสิ่งที่ร้องขอมา สำหรับการขนส่งสิ่งจำเป็น ที่ได้รับมาจากการช่วยเหลือของประชาชน จะมีช่องทางของภาครัฐ กองทัพและภาคเอกชน ที่มาร่วมอำนวยความสะดวก สิ่งของที่ประชาชนมีความประสงค์ที่จะช่วย
เมื่อถามว่ารัฐบาลจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไร เนื่องจากมีมิจฉาชีพเปิดรับบริจาคและสิ่งของอาจไปไม่ถึงปลายทาง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน ดังนั้นการจะดำเนินการใดที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่หวังดี หากมีการตรวจพบหรือร้องเรียน เราก็สามารถจับกุมได้ และจะถูกดำเนินการถึงที่สุด