นายกฯเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ศพน้ำท่วม ลุยเฮ้าท์คลีนนิ่งเปิดรร.ให้ปชช.-เคลียร์จราจร ลาดตระเวนดูแลทรัพย์สิน

“อนุทิน” เร่งนิติเวช พิสูจน์อัตลักษณ์ศพน้ำท่วมหาดใหญ่ หวังคืนร่างให้ญาติโดยเร็ว ระดมทุกหน่วยงาน ’เฮ้าท์คลีนนิ่ง‘ พร้อมเปิดรร.ให้ ปชช.พักเป็นสัดส่วน ก่อนกลับบ้าน สั่งสิ่งกีดขวางจราจรห้ามออกใบสั่ง ประสานเจ้าของเคลื่อนย้าย จัดชุดลาดตระเวนดูแลทรัพย์สิน ปชช.
วันที่ (28 พ.ย. 68) เวลา 13.35 น. ที่ค่ายเสนาณรงค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทย ร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกล่าวว่า ตนขอบคุณพลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ได้ลงมาบัญชาการสถานการณ์ภายใต้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งตนและผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการสื่อสารกันตลอดเวลาหลายๆ เที่ยว รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็ลงมาอยู่ในที่นี้อยู่แล้ว ตนได้เห็นการดำเนินการตามแผนการที่เราได้ตั้งนโยบายไว้ ได้เห็นว่ามีหลายประเด็นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และในขณะที่ตนกลับไปเมื่อวานนี้ก็ได้หาการสนับสนุน เพื่อมาทำการฟื้นฟูในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะครอบคลุมในจังหวัดสงขลา ดังนั้นก็ได้มีมาตรการมาหลายอย่าง ตนขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เริ่มดำเนินการจัดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งก็เห็นว่าได้จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7 แห่ง รอบจังหวัดสงขลา ตลอดถึงการเร่งดำเนินการระดมเจ้าหน้าที่นิติเวช เพื่อมาทำการดูแลผู้ที่เคราะห์ร้าย และตนได้มอบเป็นนโยบายโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือการเร่งคืนให้กับญาติ เพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้โดยเร็วที่สุด
สำหรับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อพยพ จากการที่ตนได้ลงพื้นที่มาก็ต้องขอบคุณแม่ทัพที่ได้ให้ตนได้ลงดูถึงแก่นว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง และได้เห็นความเป็นไป ซึ่งต้องขอชื่นชมจริงๆ ว่าภายในระยะเวลา 2-3 วัน เราสามารถจัดตั้งศูนย์ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่คาดการณ์ว่าจะดูแลที่ มอ.เพียง 500 คน แต่ก็สามารถเพิ่มทวีคูณขึ้นไปถึง 8000 คน ก็ถือเป็นผลงานและประสิทธิภาพอันยิ่งใหญ่ และตนจะกลับไปเพื่อเร่งให้ทางหน่วยงานหปารือเรื่องผู้ประสบภัยต่างๆ โดยในส่วนของรายย่อยจะให้ทำการเสนอการสนับสนุนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในเรื่องของงบฉุกเฉินเรามีอยู่แล้วหากไม่พอก็จะใช้งบกลางของสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการให้เต็มที่ ส่วนผู้ประสบภัยที่มอ. ตนได้หารือกับนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ว และหารือกับทางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วว่าการที่ต้องดูแลคนอื่น 8000 คนนั้นที่จะขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ก็สามารถเสนอให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับงบประมาณได้โดยตรง ตนเชื่อว่าจะได้แบ่งเบาภาระได้
ในส่วนของการช่วยเหลือดูแลประชาชน ตนยังได้รับรายงานว่ายังมีบางจุด บริเวณเขต 8 ยังมีระดับน้ำที่ท่วมอยู่ ตนขอความกรุณาให้เร่งนำความช่วยเหลือทั้งหลายเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มที่ พื้นที่ตรงไหนที่ยังมีน้ำอยู่ก็ต้องถือเป็นความสำคัญลำดับแรก แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานและจากการตรวจสอบด้วยตัวเองก็ได้รับทราบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้เราก็จะพูดในหมวดของการฟื้นฟู เพราะเชื่อว่าระดับน้ำลดลงไปตามลำดับและจากพยากรณ์อากาศพบว่าปริมาณน้ำฝนไม่มีมากเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และอยากให้เราเริ่มในกระบวนการถัดไป ในเรื่องของการฟื้นฟู ซึ่งก็ต้องเริ่มตั้งแต่คืนประชาชนกลับสู่เคหสถานโดยเร็วที่สุด ตนเชื่อว่าในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ทุกข์ทรมานของประชาชน ที่ต้องออกจากบ้านเรือน เคหสถาน ตลอดจนประชาชนที่ติดอยู่ในเคหสถานด้วย ดังนั้นตอนนี้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ผู้ที่ติดอยู่ในเคหสถานนำเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดและประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพก็ให้คืนเขากลับบ้าน แต่หากจะให้กลับไปตอนนี้นั้นก็อาจจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากบ้านเรือนเสียหาย ตนจึงได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดตั้งทีมเข้าไปช่วยเฮ้าส์คลีนนิ่งให้บ้านเรือนของประชาชนกลับคืนสู่สภาพที่อยู่ได้ก่อน แต่ยังไม่ถึงขั้นซ่อมจนเรียบร้อย โดยจะใช้วิธีการดำเนินการระดมทีมเข้าไป ซึ่งเราได้มีการระดมทีมจากกองทัพ อาสาสมัคร ตลอดจนเต่า Outsource ต่างๆ เข้าไปดำเนินการ ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือ 10 วัน โดยในช่วงที่รอนี้ได้มีการใช้โมเดลในสมัยการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งกรณีนี้ด้วยสภาพของประชาชนที่ไปอยู่ตามศูนย์ประสบภัยก็อยู่ได้ แต่หากจะให้อยู่เป็นระยะเวลานานก็ไม่ได้ ด้วยสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่หรือความเป็นส่วนตัวทั้งหลาย หากเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ตนจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการให้การดูแลกับประชาชน ก่อนที่จะให้เขากลับบ้าน โดยให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจให้คนเหล่านั้นได้ไปพักโรงแรมต่างๆ ทั่วจังหวัดสงขลา ในช่วงที่รอกลับบ้าน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะกำหนดมาได้เลยว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่ตรงนั้นนาน ทุกคนอยากกลับไปอยู่บ้าน ถือเป็นการช่วยเหลือกันหลายฝ่ายทำให้ประชาชนได้อยู่กันเป็นสัดส่วนและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดภาระของพวกเราในการจัดเตรียมอาหาร ในการดูแลด้านอื่นๆ ซึ่งก็คงจะเหลือเพียงคนเจ็บ คนป่วยที่สามารถยังอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลของมอ. หาดใหญ่สงขลาได้ โดยตนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้แล้ว ได้กำชับให้ทางผู้ว่าราชการจัดสรรรวมอาหารสามมื้อที่มีคุณภาพไว้ด้วย ถือว่าเราหาแขกไปให้ผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อให้เขาได้มีเงินทุนหมุนเวียนจากค่าที่พักที่เราจะดำเนินการให้ ถือเป็นการช่วยเหลือกันให้กับประชาชนทั้งหลายในช่วงที่รอก่อนจะกลับบ้าน
ดังนั้น ในเรื่องของการฟื้นฟูเมือง การเก็บ การล้างทำความสะอาด การแบ่งส่วนรับผิดชอบ ว่าใครรับผิดชอบตรงไหน ตนจะให้เวลา 7 วัน ในการดำเนินการในเรื่องนี้ หากติดขัดหรือติดปัญหาตรงไหนก็ขอให้ติดเป็นพื้นที่ มองว่าคงไม่ใช่ทั้งหมด เพราะคงมีพื้นที่ที่เราสามารถดำเนินการได้เรียบร้อย โดยเรื่องของเมืองเราจะต้องมีการบริหารจัดการจากกรมโยธาธิการและหน่วยทหาร กรมทางหลวง เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเร่งจัดแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซากปรักหักพัง ซากต้นไม้ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่มากับน้ำ ก็คงต้องเร่งดำเนินการเก็บกวาดให้หมดไป และตนก็อยากทราบว่าขยะเหล่านี้จะนำไปทิ้งไว้ที่ไหน จะมีการทำลายให้สิ้นซากไปหรือไม่ โดยนี่จะเป็นนโยบายและข้อสั่งการที่เราจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อคืนสภาพเมืองให้กับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้เร็วที่สุด
สำหรับเรื่องของบุคลากรต่างๆ ที่จะมาดำเนินการในด้านนี้ ในเบื้องต้นตนได้ขอให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยไทยและอธิบดีกรมการปกครอง นำ อส.จากทั่วประเทศเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เบื้องต้นรวม 2000 คน และจะต้องมีการเติมเข้ามาเพิ่มอีก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายอนุทิน กล่าวต่อถึงกรณีผู้เสียชีวิต ว่า ในส่วนของเรื่องผู้เสียชีวิต ก็ต้องเร่งดำเนินการกับบุคคลเหล่านั้น คืนให้ญาติโดยเร็วที่สุด โดยเร่งดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ให้รวดเร็ว แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งในสมัยที่เกิดเหตุที่จังหวัดหนองบัวลำภู เราสามารถที่จะชันสูตรได้ภายในช่วงข้ามคืน โดยขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งทราบว่าได้มีการระดมหน่วยแพทย์นิติเวชเข้ามา ต้องขอเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว และต้องเคารพต่อผู้โชคร้ายเหล่านั้นไม่ให้อยู่เพื่อรอพิสูจน์อะไรที่ไม่จำเป็น หรือใช้เวลานาน เพราะไม่อยากเก็บไว้ในที่ที่ไม่สมควร จึงฝากไว้ให้คิดถึงประเด็นนี้เป็นหลัก โดยผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณแล้วว่าจะทำการจ่ายค่าชดเชยรายละ 2 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการที่จะเร่งคืนร่างของทุกคนกลับไปให้ญาติ ก็จะทำให้กระบวนการดำเนินการการจ่ายค่าปลงศพได้อย่างรวดเร็ว โดยงบประมาณตนได้จัดสรรไว้เรียบร้อยแล้ว และเร่งสำรวจขอเลขบัญชีรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อเราจะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เราทำได้ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มที่
สำหรับการเคลียร์ทรัพย์สินต่างๆ ที่ประชาชนเอามาหลบภัยที่กีดขวางการจราจร ซึ่งน้ำลดลงแล้วประชาชนสามารถนำสิ่งเหล่านี้คืนไปได้ ก็ให้เร่งดำเนินการ เรามีทะเบียนรถต่างๆ หากคนไหนยังไม่มาเคลื่อนย้ายก็ต้องสืบหาเพื่อเร่งให้เขามาเคลื่อนย้ายโดยเร็ว หรือหากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปในที่ที่ปลอดภัยก็ให้ประสานแจ้งเจ้าของรถว่าจะสามารถไปรับรถได้ที่ไหน โดยในส่วนนี้จะออกใบสั่งไม่ได้ และถือว่าเป็นสิ่งที่เราดำเนินการ แต่หากจะไม่เคลื่อนย้ายก็ไม่ได้ เพราะถือว่ากีดขวางการจราจร ซึ่งขณะนี้เราจะไม่รอการบริจาค แต่หากมีผู้บริจาคมาก็ยินดี ทุกอย่างต้องเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูกลับสู่สภาพเมืองโดยเร็ว
ส่วนกรณีการกลับเข้าไปในบ้าน ทุกคนจะทยอยกลับบ้าน การซ่อมแซมดูแลบ้านนั้นก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย การลักทรัพย์ ตนจึงขอฝากให้ทางผู้การสงขลา จัดชุดลาดตระเวนคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน อาจร่วมมือกับทางอำเภอจัดชุดร่วมกับกองกำลังผสมระหว่างตำรวจกับ อส. ให้ช่วยดูแลบ้านเรือน เป็นการลาดตระเวนตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาล ก็ขอให้ดำเนินการรัดกุม ซึ่งส่วนนี้ก็เกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจ หากมีโจรเข้ามาลักทรัพย์หรือขโมยสิ่งของก็เหมือนเป็นการซ้ำเติม แม้ว่าเราจะมีการดูแลชดเชย แต่เราก็ต้องรักษาสภาวะจิตใจของประชาชนอย่างเต็มที่