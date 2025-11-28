"อนุทิน"รับปากชาวหาดใหญ่หลังตะโกนขอความช่วยเหลือ ถูกสวมกอดขออย่าทอดทิ้งอวยพรเป็นนายกฯต่อ

นายกฯ ขานรับปชช.ตะโกนขอความช่วยเหลือ ให้ส่งทหารช่วยขนของ ลั่น เสร็จภารกิจเตรียมเข้าช่วยเหลือ พร้อมจะไปจ่ายค่ากล้วยทอด ขณะที่ชายเสื้อฟ้า เข้าสวมกอด ขออย่าทอดทิ้งปชช. พร้อมอวยพรให้เป็น นายกฯ ในสมัยถัดไป
วันที่ (28พ.ย.68) เวลา 13.30น.ที่มณฑลทหารบกที่ 42" (มทบ.42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นางซาบีดา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ เมื่อเดินทางมาถึงด้วยเฮลิคอปเตอร์ MI-17 นายอนุทิน เร่งเดินฝีเท้าเพื่อเข้าประชุมที่ตึกกองบัญชาการฯ
โดยในช่วงระหว่างเร่งฝีเท้านั้น นางสาวนภัสสร นิยมเดชา ประชาชนที่เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ ได้ตะโกนเรียก นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีว่า จำตนได้หรือไม่ เพราะต้องการติดต่อเพื่อขอกำลังทหารไปช่วยยกของ ซึ่งนายกฯก็หันมาตอบรับ และเดินเข้าไปหา มีการจับไม้จับมือกัน และจำได้ว่า นางสาวนภัสสร เป็นประชาชนพลเมืองดีที่ช่วยประกอบอาหาร และนายกให้คำยืนยันกับนางสาวนภัสสรไปว่า เสร็จภารกิจแล้วตนจะไปหา ปอเนาะเกาะหมี โรงเรียนส่งเสริมศาสนา และจะไปจ่ายค่ากล้วยทอดด้วย ซึ่งนายกย้ำว่า เดี๋ยวจัดการที่ร้องขอให้ ถ้ามีอะไรให้ติดต่อที่เลขาของตน
ทั้งนี้ นางสาวนภัสสร กล่าวว่า เป็นเพียงประชาชนธรรมดาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ และเป็นประชาชนที่สนับสนุนงบประมาณ เพราะกว่าจะรอหน่วยงานเข้าช่วยเหลือนั้นก็ช้าเกินไป จึงขอเป็นกระบอกเสียงให้ชาวหาดใหญ่ ปัตตานี และยะลา ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้
จากนั้น มีชาวบ้านผู้ชาย เสื้อผ้า ตะโกนเรียกนายกฯก่อนจะฝ่าวงล้อมของคณะผู้ติดตาม เข้ามา ซึ่งนายกฯได้หันไปบอกกับคณะผู้ติดตามว่า ไม่เป็นไร ปล่อยให้เค้าเข้ามา จากนั้น ชายดังกล่าวได้ยกมือขอบคุณ นายกฯ พร้อมจับมือและสวมกอด พร้อมกับบอกว่า ช่วยชาวบ้านด้วยนะครับ ก่อนที่นายกฯจะบอกว่า นี่ก็มาช่วยดูแลช่วยเหลืออยู่ ขอบคุณมากที่อดทน ก่อนที่ชายดังกล่าวจะตอบว่า ตนอยู่อำเภอสะเดา ก่อนจะย้ายมาอยู่กับแม่ที่หาดใหญ่ นายกฯสัญญานะครับว่าจะไม่ทอดทิ้งและขอให้เป็นนายกฯอีกในครั้งต่อไป ยินดีกับ นายกฯคนที่ 32 ด้วยครับ