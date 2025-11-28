“ธรรมนัส” ให้กำลังใจชาวหาดใหญ่ ย้ำ รบ.เตรียมแผนเยียวยาให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่หาดใหญ่ในให้กำลังใจประชาชน ย้ำ รบ.เตรียมแผนเยียวยาระยะสั้น-ยาว ให้ชาวหาดใหญ่กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตหาดใหญ่ใน หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย โดยในหลายชุมชนระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าต่างออกมาทำความสะอาดบ้านเรือน เครื่องใช้ และหน้าร้าน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันและเปิดกิจการได้โดยเร็ว
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ในวันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางการฟื้นฟู เยียวยา หามาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว และเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วหลังน้ำลด เพื่อให้ชาวหาดใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเร็วที่สุด