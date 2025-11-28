"เด็จพี่" สวน "อดีต สว.สมชาย" ปมภาพ "ทักษิณ" กับครอบครัว ยันเป็นสิทธิผู้ต้องขังทุกคนได้เยี่ยมญาติใกล้ชิด

“พร้อมพงศ์” สวนกลับ “สมชาย” หยุดบิดเบือน ภาพ "ทักษิณ"กับครอบครัว ยันเป็นสิทธิผู้ต้องขังทุกคนได้เยี่ยมญาติใกล้ชิด ไม่ใช่อภิสิทธิ์ของใคร แนะอ่านระเบียบราชทัณฑ์ให้ชัด "อิ๊งค์-เอม" เข้าเยี่ยมพ่อ ปริ๊นต์ภาพออกมาตามระเบียบทุกประการ ย้ำเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับตัว ไม่รู้หัวอกผู้ถูกกระทำ
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ กล่าวถึงกรณีนายพานทองแท้ นางสาวพินทองทา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร บุตรชาย บุตรสาว พร้อมด้วยคู่สมรส เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ภายหลังการเข้าเยี่ยมได้ปรินท์ภาพสี ขนาดเอสี่ ที่ลูกๆ ถ่ายภาพร่วมกับนายทักษิณ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ออกมาให้สื่อมวลชนได้ดู ซึ่ง
นายสมชาย แสวงการ อดีตสว. โพสต์เฟซบุ๊คตั้งคำถาม รมว.ยุติธรรม ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรม ให้ช่วยตอบคำถาม เหตุใดจึงมีการถ่ายภาพข่าวดังกล่าว ออกมาเผยแพร่นี้ได้ เป็นการอนุญาตทั่วไปหรือไม่ ทั้งๆที่ระเบียบการเข้าเยี่ยมนักโทษในเรือนจำคลองเปรมและทุกเรือนจำทั่วประเทศ ระบุไว้ชัดเจนว่า ห้ามนำสิ่งของต้องห้าม เช่น โทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, เครื่องมือสื่อสาร หรือของฝากที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องเยี่ยม
ภาพถ่ายที่ปรากฎมา กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเป็นการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ภายใต้โครงการ ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว เป็นการให้บริการของทางเรือนจำ เป็นความสมัครใจของครอบครัวและผู้ถูกคุมขัง สามารถปรินท์ภาพออกมาให้ครอบครัว ญาตินำไปเป็นที่ระลึกได้ ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวถ่ายภาพ รวมทั้งโครงการนี้ทำต่อเนื่องมาหลายปี
ขอให้นายสมชาย ตั้งสติ ก่อนโพสต์ควรไปศึกษาระเบียบกรมราชทัณฑ์ต่อเรื่องนี้ให้ละเอียดทุกบรรทัด ก่อนที่จะออกมาแสดงความคิดเห็น อย่าใช้อคติส่วนตัวหามุมจับผิด อดีตนายกฯทักษิณ ถูกรัฐประหารปี 2549 มีการตั้งหน่วยงานปฏิปักษ์ขึ้นมาตรวจสอบ เอาผิด เป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด ท่านต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ไปอยู่เมืองนอกมา 17 ปี แต่ยังมีความรัก ห่วงใย บ้านเมือง พอกลับมา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แม้จะถูกจองจำ ยอมรับตามกระบวนการยุติธรรม
นางสาวแพทองธารและลูกๆ ของนายทักษิณ รู้ดีอะไรทำได้ ทำไม่ได้ ตอนเข้าเยี่ยมใช้สิทธิตามปกติ ตามที่เรือนจำอนุญาต ปฏิบัติตามระเบียบทางเรือนจำทุกอย่าง ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่น แปลกหรือ ลูกไปเยี่ยมหาพ่อ เมื่อมีโอกาสไม่ต้องสนทนาผ่านกระจกกั้น เมื่อได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร ได้ถ่ายภาพตามที่เรือนจำอนุญาต จะแสดงออกซึ่งความรัก ความใกล้ชิด ผูกพันออกมาตามประสาลูกๆ กับพ่อ
เท่าที่ทราบโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด มีมาตั้งแต่ปี 2540 และถูกยกระดับเป็นนโยบายตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เรือนจำที่มีความพร้อมจะจัดโครงการตามเทศกาลสำคัญๆ ใกล้สงกรานต์ ใกล้ปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันอันดีของผู้ถูกคุมขังกับญาติ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น นายสมชาย อย่าหาเรื่องจับผิด โดยไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียด การเยี่ยมญาติใกล้ชิด เป็นสิทธิ ของผู้ต้องขังทุกคน ไม่ใช่อภิสิทธิ์ของใคร อะไรอภัยได้ ควรอภัยกัน ปล่อยวาง จะตามจองล้าง จองผลาญกันไปถึงเมื่อไหร่ ตัดอคติในใจออกบ้าง ตน ขอให้นายสมชายถ้ามีเวลาว่าง ก็ควรเข้าวัดไปทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้าง จิตใจจะได้ลดอคติลงบ้าง ขนาดคนที่เคยอยู่ตรงข้ามกับ พรรคเพื่อไทย อดีตนายกทักษิณบางคน เมื่อเห็นอดีตนายกทักษิณ กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ถูกจองจำ เขายังยอมรับ ชื่นชม ในความกล้าหาญที่ท่านเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
คนไทยเขาถือ คนล้ม อย่าข้าม อย่าไปซ้ำเติม แต่กับบางคน นอกจาก ไม่ปล่อยวางแล้ว ยังหาโอกาสกระทืบซ้ำ คนถูกกระทำ เมื่อมีโอกาส เรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับตัว คนใกล้ชิด ญาติพี่น้องคงไม่รู้หรอก หันหน้าเข้าหากัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์บ้านเมืองดีกว่า โดยเฉพาะ เหตุการณ์หลังน้ำท่วมใหญ่ หาดใหญ่และภาคใต้หลายจังหวัด ยังต้องการความคิด ไอเดียดีๆ ที่ต้อง ฟื้นฟูทั้งด้านจิตใจ เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่กันอีกมาก