"อนุทิน" ลงหาดใหญ่รอบ 4 เตรียมฟื้นฟู-เยียวยา เผยสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ปัดตอบปมมาเฟียเขต 8

นายกฯ ลงพื้นที่หาดใหญ่รอบ 4 เตรียมฟื้นฟู - เยียวยา ชี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือเพียงบางเขต ปัดตอบ ปมมาเฟียเขต 8
เวลา 11.30 น. วันที่ 28 พ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธนกร วังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย นายสังคม แดงโชต สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคภูมิใจไทย
พร้อมคณะ เดินออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการฟื้นฟูเยียวยา หลังสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย โดยจุดแรก นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ มณทลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์
ก่อนออกเดินทาง นายอนุทิน ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า น้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ยังท่วมอยู่ในเขต 8 ก็จะเร่งลงไป เตรียมเรื่องความช่วยเหลือทั้งหมด ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องก็จะไปเติมเต็มให้เรียบร้อย สถานการณ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น และจะเร่งไปดูประชาชนอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าได้มีการตรวจสอบเรื่องที่มีรายงานว่ามีมาเฟียอยู่ในพื้นที่เขต 8 ทำให้หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีความยากลำบาก นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยเดินเข้าไปขึ้นเครื่องทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ยังไม่กำหนดการที่ชัดเจน เนื่องจากต้องประเมินสภาพพื้นที่อีกครั้ง