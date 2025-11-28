น้ำลดดรามาไม่ลด หมดศรัทธา "อนุทิน" นายกฯสายคอนเทนต์ "โดม-ปกรณ์ ลัม" แซะ "ผัดข้าว" กล้องพร้อม..แอ็กชั่น!” ** ภาพแรกของ “ทักษิณและครอบครัว” ในเรือนจำคลองเปรม

ข่าวปนคน คนนปนข่าว
++ น้ำลดดรามาไม่ลด หมดศรัทธา "อนุทิน" นายกฯสายคอนเทนต์ "โดม-ปกรณ์ ลัม" แซะ "ผัดข้าว" กล้องพร้อม..แอ็กชั่น!”
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ปกติ หลังน้ำลดสภาพพื้นที่เห็นแล้วก็ชวนสลดหดหู่ไม่แตกต่างจากสึนามิ จากนี้ไปคงต้องฟื้นฟูขนานใหญ่ และเยียวยาจิตใจแก่ผู้สูญเสีย ทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิต และทรัพย์สิน
แต่ที่น่าจะยากฟื้นฟู ก็คือศรัทธาที่มีต่อรัฐบาล “อนุทิน ชาญวีระกูล” ของประชาชน เพราะเกินเยียวยาจริงๆ สำหรับการบริหารจัดการแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวบ้าน
ดังนั้น ถึงน้ำลด ดรามาจึงไม่ลด
ล่าสุด “โดม-ปกรณ์ ลัม” นักร้อง-นักแสดง โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า.. “น้ำลดแล้วนะครับ กล้องพร้อม สปีด 5 4 3 2 แอ็กชั่น!” ก่อนจะโพสต์ภาพตัวเองขณะทำอาหารในช่องแสดงความคิดเห็น ว่า“พร้อมครับ!”
“โดม” ยังโพสต์ภาพอุปกรณ์เกรียงฉาบปูน แล้วระบุว่า “สำหรับใครที่หาว่าผมแซะ ผมไม่ได้แซะครับ ผมพูดเรื่องจริง ต้องการเสื้อชูชีพ หมวกนิรภัย รองเท้าบู๊ท ไว้ใส่ผัดข้าว จำนวนมาก ขอบคุณทุกคนที่มาเตือน ว่า...อย่าลืมเปิดแก๊ส ขอบคุณครับ”
แซะ-ไม่แซะไม่รู้ แต่ชาวเน็ตกดไลก์ให้ “โดม” รัวๆ !
เรียกว่า นาทีนี้ประชาชนเหมือนจะเชื่อใครก็ได้ มากกว่าเชื่อรัฐบาล
เพราะวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่–สงขลา รอบนี้ได้พิสูจน์การทำงานของรัฐบาลอนุทินแล้วว่า ... ล้มเหลว!
หลังจากชาวบ้านต้องพึ่งพากันเอง ทั้งทหาร–ตำรวจ–กู้ภัย–อาสา วิ่งกันหัวหมุนแบบเหนื่อยแทบขาดใจ
ช่วยได้เท่าที่กำลังจะทำได้ สุดวิสัย ทำให้มีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ทัน เสียชีวิต-สูญหาย น่าเศร้าใจนัก
แต่รัฐบาลกลับยืนยันย้ำด้วยคำพูด โฆษกฯ "สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ" ที่ออกมาปัดความผิดชอบให้ชาวบ้าน ว่า “รัฐบาลไม่ได้ช้า…แต่ประชาชนไม่อพยพเอง!”
ขณะที่ “นายกฯอนุทิน” ลงพื้นที่ก็ถูกวิจารณ์ว่าลงไปก็ได้แค่ภาพสวยๆเป็น "คอนเท้นต์" จนได้รับฉายา "นายกฯสายคอนเท้นต์" ทำงานบริหารวิกฤตไม่เป็น
ชัดเจนว่า น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ สะท้อนการบริหารที่ล้มเหลวทั้งระบบ!
ผู้มีอำนาจวิ่งหากล้อง–หาคอนเทนต์ ส่วนดารา–อาสา–ประชาชน วิ่งหาคนรอดชีวิต
รัฐบาลที่มี…แต่ทำงานเหมือนไม่มี
สุดท้ายชาวบ้านก็พูดตรงกันว่า “นักการเมือง–พรรคการเมือง ล้มเหลวทั้งระบบ!” ดังที่กล่าวไปในที่นี้
น้ำลด…แต่ภาพที่คนหมดศรัทธาของรัฐบาลชุดนี้ จะยังค้างอยู่ในใจสังคมแบบล้างไม่ออก!
แถมไม่กล้าเผชิญหน้าความจริง เมื่อถูกสื่อจี้ถามแทงใจดำว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องยอมรับแล้วหรือไม่ ว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาด จนทำให้เกิดความสูญเสีย โดยเฉพาะชีวิตของประชาชนจำนวนมาก
"ภราดร ปริศนานันทกุล" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศป.กฉ. ถึงกลับไม่ตอบคำถาม พูดได้แค่ขอบคุณ และกดปิดไมค์ ก่อนลุกขึ้นเดินออกจากห้องแถลงข่าว
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอกชันของรัฐบาลอนุทิน ที่คนทั่วประเทศคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า...อย่ามาให้เจออีกเลย!!
++ ภาพแรกของ “ทักษิณและครอบครัว” ในเรือนจำคลองเปรม
นับจากวันที่ “ทักษิณ ชินวัตร” เข้าเรือนจำ ตามคำสั่งบังคับโทษจำคุกของศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68 ถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 2 เดือน ถ้านับจำนวนครั้งที่ทางเรือนจำให้เข้าเยี่ยม ก็เป็นครั้งที่ 20 แล้ว
แต่เมื่อวานนี้ 27 พ.ย.มีความ “พิเศษ” อยู่ที่เรือนจำทุกจังหวัด จัดให้เป็นวันเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดถึงตัว ไม่ใช่พูดคุยผ่านโทรศัพท์ มีกระจกกั้น ถือเป็นการเปิดให้เยี่ยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันได้ โดยทางเรือนจำกลางคลองเปรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 1 ธ.ค.68 ให้เวลาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
และในโอกาสพิเศษนี้ บรรดาลูกๆ ของ “ทักษิณ” ก็ได้เข้าเยี่ยมกันพร้อมหน้า โดย “อิ๊งค์” แพทองธาร ชินวัตร สาวคนเล็ก พร้อม “ปอ” ปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของอิ๊งค์ , “โอ๊ค” พานทองแท้ ลูกชายคนโต พร้อม “ติ๊ก”ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยาของโอ๊ค และ “เอม” พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม ซึ่งทุกคนเดินทางมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ทักทายสื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจที่ด้านหน้าเรือนจำคลองเปรม
เมื่อเวลาการเข้าเยี่ยมผ่านไป 2 ชั่วโมง เมื่อกลับออกมา ในมือของ อิ๊งค์ กับ โอ๊ค ถือภาพถ่ายกระดาษ A4 ปริ้นท์รูปสี ออกมาคนละใบ เป็นภาพของ “ทักษิณ”ใส่ชุดผู้ต้องขัง เสื้อสีฟ้า กางเกงสีน้ำเงิน ตัดผมสั้นเกรียน หน้าตาสดใส มีลูกสาวทั้งสองคือ “อิ๊งค์ และเอม” สวมกอดคุณพ่อ ด้านข้างเป็น โอ๊ค- ติ๊ก และ ปอ เป็นภาพครอบครัว ที่ทุกคนอยู่ในเฟรมเดียวกัน
“อิ๊ง” บอกว่าคุณพ่อได้รับประทาน ก๋วยจั๊บ และแฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ส่วนสุขภาพแข็งแรง โอเค และคุยกันเรื่องทั่วๆไป แต่ที่คุยมากหน่อย เป็นเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งคุณพ่อรู้สึกเป็นห่วง
ต่อมา “อิ๊งค์” แพทองธาร ได้ภาพที่ถ่ายร่วมกับในการไปเยี่ยมครั้งนี้ โพสต์ผ่านอินสตาแกรม @ingshin 21 โดยระบุข้อความว่า เกือบ 2 ชั่วโมง ที่เหมือนได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆ
วันนี้ทางเรือนจำจัดกิจกรรม เยี่ยมญาติใกล้ชิด ให้ญาติๆ ได้เข้ามาเจอกัน กอดกัน ทานข้าวด้วยกัน แบบไม่ต้องคุยโทรศัพท์ผ่านกระจก ได้เดินตลาดย่อมๆ ที่พี่ๆ น้องๆ ในเรือนจำทำอาหาร ทำศิลปะมาขาย ได้มีโอกาสอุดหนุนหลายร้านอยู่ค่ะ
แว๊บนึง รู้สึกเหมือนกลับไปเป็น ด.ญ.แพทองธาร เดินจับมือคุณพ่อ และพี่ๆ เดินตลาดกันแบบตอนเด็กๆ (จริงๆ พ่อจะชอบตลาดสดมาก เพราะได้เลือกเอง ตามเมนูที่จะทำให้ที่บ้านทาน ตอนวันอาทิตย์ )
ถึงคนที่เป็นห่วงคุณพ่อ ท่านสบายดี รับรู้ถึงความรักความห่วงใย และฝากความเป็นห่วงถึงทุกๆคนค่ะ
ถือว่าเป็นการโพสต์รูป “ทักษิณ ชินวัตร” อยู่ในสภาพนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเป็นครั้งแรก
การเปิดให้ญาติเยี่ยมแบบพิเศษแบบนี้ ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดให้มีปีละประมาณ 3-4 ครั้งตามแต่ช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ใกล้เทศกาลปีใหม่ ใกล้เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
หลังการเยี่ยมครั้งนี้แล้ว ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า “ทักษิณ” จะได้รับการพักโทษเมื่อไร จะมีการเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษในครั้งหน้าหรือไม่