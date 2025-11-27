“นฤมล” ถกสร้างพลังผู้นำการศึกษา สร้างกฎใช้เอไอ พัฒนา “ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง” ให้น่าเรียน

รมว.ศธ. ถกสร้างพลังผู้นำการศึกษา สร้างกฎการใช้เอไอ พร้อมพัฒนาหลักสูตร “ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง” ให้สนุกและน่าเรียน
เมื่อวันที่ (27 พฤศจิกายน 2568) เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังผู้นำการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ ZOOM
โดย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยอย่างรุนแรงในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ และปัตตานี ต้องชี้แจงว่า ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งกระจายกำลังอย่างเร่งด่วนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนอกจากมีทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ ก็ยังมีบุคลากรและเจ้าที่ที่ได้รับผลกระทบและเป็นผู้ประสบภัยอีกด้วย อาทิ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และที่สำคัญที่สุดก็คือ ครอบครัวของทุก ๆ ท่าน
ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ฝากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติ โดยให้มีการในการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง เพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงโครงสร้างของสังคม การเมือง และบทบาทของประชาชน แทนที่จะเน้นเพียงการท่องจำ แต่เป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูล และการตีความสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในระบอบการปกครองของไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวิชานี้ให้ทัดเทียมกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีการปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เกิดความสนุกและน่าเรียนรู้
รมว นฤมล กล่าวเสริมว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านตนก็ได้เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีศึกษาในกลุ่มประเทศ สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลวิจัยอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการศึกษา โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)มาใช้กับการเรียนการสอน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องกำหนดนโยบาย สร้างกฎระเบียบและจริยธรรมในการใช้เอไอ เพื่อให้ผู้ใช้งานเอไอมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นตนจึงขอฝากคณะกรรมการสถานศึกษาไว้ด้วย