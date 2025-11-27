“ธรรมนัส” เคลียร์เส้นทางรถกีดขวางสะพานคลองอู่ตะเภา ให้สัญจร–ลำเลียงอาหารเข้าพื้นที่เดือดร้อน

รมว.เกษตรฯ นำกำลังกระทรวงเกษตรฯ เคลียร์เส้นทางรถกีดขวางสะพานคลองอู่ตะเภา เปิดช่องทางสัญจร–ลำเลียงอาหารเข้าพื้นที่เดือดร้อน
เมื่อวันที่ (27 พฤศจิกายน) เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ได้ระดมกำลังจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมประมง กรมชลประทาน กรมฝนหลวง รวมถึงภาคเอกชนและกำลังทหาร เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่จอดกีดขวางเส้นทางบริเวณสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
ปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จึงสามารถเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้ 1 ช่องทาง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เขต 8 ซึ่งระดับน้ำลดลงเป็นจำนวนมากแล้ว สามารถออกมาเดินรับอาหาร น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน แพมเพิส ผ้าอนามัย และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ได้
ด้านการช่วยเหลือประชาชนภายในพื้นที่น้ำท่วม ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดรถบรรทุก 10 ล้อ ลำเลียงอาหารและของจำเป็นเข้าไปแจกจ่าย พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินส่งอาหารและน้ำดื่มให้ประชาชนที่ยังติดอยู่บนอาคารสูง คอนโดมิเนียม และโรงแรม
ขณะเดียวกัน กรมฝนหลวงได้นำเครื่องปั่นไฟมาติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะที่การสื่อสารยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง