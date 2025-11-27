พท.จี้รบ.ขอโทษอย่างจริงใจประเมินสถานการณ์พลาด ก่อนเรียกร้องทุกภาคส่วนเรียนรู้บทเรียนน้ำท่วม

รองเลขาฯพท. จี้รัฐบาล ก่อนจะเรียกร้องทุกภาคส่วนเรียนรู้บทเรียนวิกฤตน้ำท่วมใต้ ย้ำ ควรออกมา ”ขอโทษประชาชนอย่างจริงใจ” ต่อการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดและล่าช้า
เมื่อวันที่ (27 พ.ย.68) น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเอ็กซ์ตั้งคำถามถามต่อ นาย ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศปกฉ.) ว่า
ดิฉันอยากจะบอกว่า ก่อนจะพูดถึง “บทเรียน” รัฐบาลควรยอมรับให้ชัดเจนก่อนว่า การบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งนี้ มีความผิดพลาด จนทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเดือดร้อนและเสียชีวิต
ดังนั้น...สิ่งแรกที่ควรทำ จึงไม่ใช่การสื่อสารว่า “ อย่าไปโทษใคร ประชาชน รัฐบาล และฝ่ายปฎิบัติได้รับบทเรียนพร้อมกัน ”
แต่คือ “ การออกมาขอโทษอย่างจริงใจ ” ต่อการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดและล่าช้า แล้วจึงค่อยถอดบทเรียนจากความล้มเหลว เพื่อให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้าย ที่ประชาชนต้องเป็นฝ่ายรับเคราะห์จากการบริหารจัดการที่บกพร่องค่ะ
