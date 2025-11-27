xs
“จ่าสิงห์” ขนทีมวิศวกรลงใต้ ระดมระบบน้ำ–ไฟฟ้า ช่วยชาวหาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมขนทีมวิศวกร ข้าราชการส่วนกลาง–ส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรอบนิคมทันที

การลงพื้นที่ครั้งนี้ รมช.อุตสาหกรรมย้ำชัดว่า

“วันนี้ไม่ใช่วันที่จะพูดว่าใครผิด แต่เป็นวันที่ต้องลงมือแก้ และทำงานให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง”

รมช.อุตสาหกรรมกำชับให้ กนอ. เร่งมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการน้ำท่วม ความปลอดภัย สาธารณูปโภค ไปจนถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในนิคมฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนกลับมาดำเนินชีวิตและธุรกิจได้เร็วที่สุด

พร้อมกันนี้ คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวว่า

“หน้าที่ของรัฐไม่ใช่การประกาศว่า ‘ทำดีที่สุดแล้ว’ แต่ต้องทำให้ดีกว่าเดิมทุกวัน เร็วกว่าเดิม ตรงปัญหามากกว่าเดิม และไม่ปล่อยให้ประชาชนสู้ลำพัง”

ท่านยังเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่า ในยามวิกฤตภาครัฐต้อง ไม่หนีปัญหา ไม่โทษใคร ไม่หยุดทำงาน จนกว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไป พร้อมระบุว่า

“งานของภาครัฐไม่มีคำว่า ‘ดีที่สุด’ มีแต่คำว่า ‘ต้องดีขึ้นได้อีก’ และต้องดีขึ้นเสมอ”










