"แนน" ซัด "ไชยา" เป็นถึงรองปธ.สภา หัดเช็คข่าวอย่ามั่ว นายกฯดูน้ำท่วมมอบ "โสภณ" ไปงานหนองบัวฯแทน

สส.ภท. โต้ "ไชยา" เป็นถึงรองปธ.สภา หัดเช็คข่าวบ้าง อย่าฉวยโอกาสทางการเมือง นายกฯเกาะติดน้ำท่วมใต้อยู่ ส่วนงานที่หนองบัวลำภู ถูกเชิญล่วงหน้าเป็นเดือน และมอบ "โสภณ" ไปแทน อย่ามั่วกล่าวหา
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย ออกมาโต้ นายไชยา พรหมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ที่กล่าวหา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย "จะไป หนองบัวลำภูทำไม" ซึ่งกำหนดการนี้ทางจังหวัดเชิญมาล่วงหน้าก่อนจะเกิดน้ำท่วมภาคใต้ ยืนยันนายกอนุทินได้สั่งการให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี โสภณ ซารัมย์ ไปแทนแล้ว
.
นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า นายไชยาเป็นถึงรองประธานสภาฯ วุฒิภาวะผู้นำแบบนี้ใช้ไม่ได้ อย่าเอาเรื่องการเมืองมาเล่นกัน ขณะนี้นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เกาะติดสถานการณ์ภาคใต้น้ำท่วมที่ยังวิกฤต ประชาชนยังรอความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู น้ำท่วมภาคใต้อยู่ ท่านนายกอนุทินยกเลิกกำหนดการทุกอย่างเพื่อโฟกัสเรื่องน้ำท่วม และกำหนดการที่ทางจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญท่านนายกอนุทิน เป็นกำหนดการล่วงหน้าก่อนจะเกิดน้ำท่วมภาคใต้ วันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินได้มอบหมายให้ท่าน รองนายกรัฐมนตรี โสภณ ซารัมย์ ไปแทน ท่านนายกรัฐมนตรี ห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ วันนี้ท่านรองประธานไชยา ก็ควรเช็คข้อมูลให้ดี ไม่ใช่เอาแต่กล่าวหาคนอื่น อย่ามาเล่นการเมืองแบบนี้