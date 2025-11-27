ศป.กฉ.ตั้ง “รัชดา” เป็นโฆษกเสริมทีมสื่อสาร “ภราดร” เผย อว.แจ้งเลื่อนสอบในพื้นที่คลายกังวลนศ.

“ศป.กฉ.” ตั้ง “รัชดา” เป็นโฆษก ศป.กฉ. เสริมทีมสื่อสาร ด้าน “ภราดร” เผย อว.แจ้งเลื่อนสอบในพื้นที่ คลายข้อกังวลนศ. ปัดตอบ ปมบริหารผิดพลาด
วันนี้ (27พ.ย.) เมื่อเวลา 16.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น.ส. รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ร่วมแถลงผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อุทกภัย (ศป.กฉ.)
นายภราดร กล่าวว่า ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เชิญ 4 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ ประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูในช่วงเร่งด่วนทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อเข้าไปฟื้นฟูและพิจารณาขั้นตอนเยียวยาและมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ได้รับการเยียวยาฟื้นฟู พร้อมแต่งตั้ง น.ส. รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นโฆษก ศป.กฉ. อีกหนึ่งคน เพื่อช่วยในการสื่อสารเพิ่มเติมในรายละเอียดด้านต่างๆ
นายภราดร กล่าวต่อว่า กรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีข้อกังวล ในช่วงที่ใกล้จะมีการสอบนั้น ได้รับแจ้งจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่าได้มีคำสั่งให้เลื่อนการสอบของสถาบันต่างๆ ที่มีกำหนดการสอบในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความวิตกกังวล
“นายกฯ ได้สั่งการโดยด่วนสำหรับผู้ที่เสียชีวิตให้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน และให้สาธารณสุข เตรียมสถานที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตให้พร้อม”
นายภราดร ยังกล่าวย้ำถึงของบริจาคว่า รัฐบาลได้ตั้งศูนย์รับสิ่งของไว้อยู่ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะลำเลียงของบริจาคทั้งหมดเอาไปให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะเปิดรับทุกวัน โดยจะมีเครื่องบิน C130 นอกจากนี้ จะมีรถจากกองทัพอากาศและรถจากกองทัพบกที่จะขนของ ที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมบริจาคเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลง สถานการณ์ใกล้สู่สภาวะปกติแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลจะยอมรับว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดแล้วหรือยัง ไม่เช่นนั้นคงไม่เกิดการสูญเสียชีวิตมากขนาดนี้ นายภราดร ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว โดยมีสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนตัดบทกล่าวว่า “ขอบคุณครับ” และลุกออกจากที่นั่งแถลงข่าวไปทันที