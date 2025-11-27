จับตานายกฯลงหาดใหญ่ซ้ำพรุ่งนี้ ย้ำสั่งเยียวยาด่วน ขอฟังอัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมจากศป.ฉก.

จับตานายกฯลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อีกครั้งพรุ่งนี้ ย้ำสั่งเยียวยาเร่งด่วน วอน ฟังอัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมข่าวจากศป.ฉก.
วันนี้ (27พ.ย.) เวลา 15.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีได้เดินออกจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกภักดีบดินทร์ เพื่อไป เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.ฉก. พร้อมเปิดเผยว่า จะเดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ย.68)
โดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็ได้เดินกลับเข้า ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมเปิดเผยผู้สื่อข่าว ว่าได้รับข้อมูลต่างๆ และดำเนินการ และในวันพรุ่งนี้ตนจะลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือและเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา โดยได้หารือกับสำนักงบประมาณแล้ว
ส่วนจะพูดคุยกับประชาชนอย่างไรบ้าง ในการช่วยเหลือเยียวยา นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ขอให้ฟังความชัดเจนจากทีม ศป.ฉก. ซึ่งจะมีการแถลงวันละ 2 ครั้ง ตามข้อสั่งการของตน จะมีรายละเอียดชัดเจน ไม่ต้องไปฟังจากแหล่งข่าวอื่น เพราะศูนย์นี้จะอัพเดทข้อมูลข่าวสารมากที่สุด