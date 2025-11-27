ไร้เงาบิ๊กตร.แจงกมธ.สีกากี อ้างภารกิจ–ประเด็นซ้ำซ้อนกมธ.อื่น เจอขู่ธ.ค.ไม่มาใช้พ.ร.บ.อำนาจเรียก

ไร้เงา “บิ๊กตำรวจ” แจง กมธ.ตำรวจ สภาฯ เข้าชี้แจงปมส่วยเว็บพนัน–ส่วยโยกย้าย อ้างภารกิจ–ประเด็นซ้ำซ้อนกมธ.อื่น ส่งตัวแทนมาแค่ 3 ราย “ครูมานิตย์” ลั่นเชิญใหม่ต้น ธ.ค. ลั่นหากยังเมินอีกจ่อใช้ พ.ร.บ.อำนาจเรียก
วันนี้ (27 พ.ย. 2568) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย รองประธานกมธ. ทำหน้าที่ประธานแทน น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ที่ติดภารกิจลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดตรัง ได้มีวาระสำคัญเพื่อติดตามปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ผิดกฎหมายจากขบวนการเว็บพนันออนไลน์ และข้อร้องเรียนเรื่องส่วยแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8
โดยกมธ.ได้เชิญนายตำรวจระดับสูง 6 นาย ได้แก่ 1. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. 2. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. 3. พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ 4. พล.ต.ท. ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล 5. พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8 และ6. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจ
อย่างไรก็ตาม นายตำรวจทั้งหมดได้ทำหนังสือชี้แจงต่อนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานสภาฯ ว่า ติดภารกิจ และเคยถูกกมธ.คณะอื่นเชิญในประเด็นที่ซ้ำซ้อนแล้ว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามกำหนด มีเพียงตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 ราย เดินทางมาให้ข้อมูลแทน ได้แก่ พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท รองจเรตำรวจ พ.ต.อ.คมสัน ลิ้มปัญญาเลิศ รอง ผบก.กองตรวจ 10 และพ.ต.อ.ศุรศักดิ์ โปรียานนทน์ ผกก.ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ บก.อก.
หลังประชุม นายครูมานิตย์เปิดเผยว่า วันนี้ กมธ.ตั้งใจสอบถามประเด็นสำคัญ ได้แก่ เครือข่ายสแกมเมอร์ ขบวนการเว็บพนันออนไลน์ และการซื้อขายตำแหน่ง และส่วยโยกย้ายในภาค 8 แต่เพราะมีเพียง พล.ต.ต.นครินทร์ มาเข้าชี้แจงเพียงคนเดียว และไม่สามารถตอบคำถามในระดับที่ต้องการได้ เนื่องจากเป็นเรื่อง “เหนือระดับตำแหน่ง” ทำให้ต้อง เปลี่ยนประเด็นการประชุมทั้งชุด
เมื่อถูกถามว่าจะมองว่าเป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับ กมธ.หรือไม่ นายครูมานิตย์ กล่าวว่าแม้ ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.จะอ้างว่ามาชี้แจง กมธ.อื่นไปแล้ว แต่หากพิจารณาตามเนื้อหา เป็นคนละเรื่องชัดเจน และย้ำว่า กมธ.ตำรวจจำเป็นต้องได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ แต่กมธ.ตำรวจ จะเชิญตำรวจชุดเดิมมาชี้แจงอีกครั้งต้นเดือนธันวาคมโดยวันที่ 11 ธ.ค. กมธ.มีนัดเชิญ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เข้าชี้แจงในคดีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึงการใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา เพื่อ เรียกตัว หากยังไม่ให้ความร่วมมือ นายครูมานิตย์ระบุว่า กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง อาจเป็นไปได้ว่าเขาคิดว่าใกล้ยุบสภา เลยไม่ให้ความสำคัญ แต่เรามองในแง่ดีว่าเขาอาจติดภารกิจช่วยประชาชนช่วงน้ำท่วม แต่ถ้ารอบหน้าไม่มาอีก ก็ต้องคิดอย่างอื่นแล้ว
ส่วนกรณีมีข้อเสนอให้ กมธ.หลายคณะประชุมร่วมกันเพื่อเลี่ยงประเด็นซ้ำซ้อน นายครูมานิตย์กล่าวว่า เป็นอำนาจของแต่ละประธานกมธ. แต่ยอมรับว่าในหลายเรื่องที่ประชาชนและสื่อให้ความสนใจ การประชุมร่วมกันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ซึ่ง กมธ.ตำรวจมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบตำรวจ จึงควรได้รับคำชี้แจงอย่างครบถ้วน