'พีระพันธุ์' นำทีมลงเยี่ยมผู้ประสพภัยน้ำท่วมพัทลุง ลั่นพร้อรวมพลัง รทสช.สู้ภัยน้ำท่วมใต้

'พีระพันธุ์' นำทีม รทสช.ลงช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมพัทลุง เผยตั้งใจจะไปต่อที่หาดใหญ่แต่เส้นทางถูกตัดขาด แต่มีทีมผู้สนับสนุนพรรคที่สงขลาตั้งโรงครัวแทนไปก่อน ย้ำในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการส่งความช่วยเหลือเร่งด่วน รทสช.พร้อมผนึกกำลังสมาชิกและเครือข่ายทั่วประเทศออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่อเนื่อง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga" ถึงสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่ยังวิกฤต พร้อมเน้นย้ำความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
"เมื่อวานนี้ (25 พ.ย. 68) ผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงมากในปีนี้ โดยได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุง
เดิมตั้งใจว่าจะไปทั้งที่หาดใหญ่และพัทลุง แต่ทีมงานในพื้นที่หาดใหญ่แจ้งว่าพื้นที่และเส้นทางถูกกระแสน้ำตัดขาดด้วย พื้นที่เดิมที่จะไปเปิดโรงครัวถูกน้ำท่วมหมดแล้วจึงต้องปรับแผนการลงพื้นที่
ต้องขอบคุณทีมครูแหม่ม อุไรวรรณ และชาวเลิศคณิตจากฝั่งสงขลาผู้สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติที่อยู่ในพื้นที่สงขลาช่วยกันอย่างเต็มที่อาสาจัดตั้งโรงครัวทำอาหารแทนที่ทีมงานพรรคไปก่อน โดยทำอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีและของเก็บไว้ได้โดยไม่บูดเสียเผื่อไว้สำหรับมื้อต่อๆ ไปส่งให้หน่วยงานเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่แม้จะอยากอพยพออกจากพื้นที่แต่ยังออกมาไม่ได้
ทีมงานพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะท่านเลขาธิการพรรค ท่านชัชวาลล์ คงอุดม ช่วยกันระดมจัดหาเรือเข้าไปช่วยอพยพคนอย่างเร่งด่วน นอกเหนือจากการสนับสนุนปัจจัยให้ทีมอาสาสมัครที่เข้าไปถึงก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนเพื่อเพิ่มกำลังความสามารถของทุกภาคส่วนที่จะบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องที่ประสบภัยความเดือดร้อนในขณะนี้อย่างเต็มที่
ผมได้ติดตามสถานการณ์การอพยพที่หาดใหญ่แต่แปลกใจว่าส่วนใหญ่จะเห็นแต่จิตอาสาและทีมกู้ภัยเอกชน ชาวบ้านอพยพไปอยู่บนหลังคาคอยจ้องมองเรือที่ผ่านมาเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือ เรือที่ผ่านมาได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง แปลกใจที่ว่าแทบจะไม่เห็นข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนนี้จากภาครัฐ
ผมแปลกใจว่าเราใช้เฮลิคอปเตอร์เอาอาหารไปหย่อนให้ประชาชน แต่ทำไมไม่เห็นมีบินตรวจหาคนติดค้าง แล้วแจ้งประสานหน่วยทหารหรือจังหวัดให้นำเรือเข้าไปอพยพคนตามจุดต่างๆ นั้น
มีการประกาศให้ประชาชนอพยพแต่ไม่เห็นบอกว่าอพยพอย่างไรและให้ไปที่ไหน เขาจะอพยพกันได้อย่างไรและวิธีใด จนวันนี้ยังติดอยู่เยอะไปหมด มีผู้ประสบภัยและญาติพี่น้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมาที่พรรคเป็นจำนวนมาก เราก็ได้แจ้งต่อไปยังศูนย์ฯและเครือข่ายต่างๆ ที่พอจะทำได้ วิกฤตจริงๆ
วันนี้เห็นข่าวดาราท่านหนึ่งที่พยายามนำเจ็ตสกีเข้าไปช่วยอพยพผู้คน เขาก็ประกาศว่าจะไม่ไหวแล้วขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยหน่อย
ผมไปพื้นที่พัทลุงที่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน พบปะมอบถุงยังชีพของพรรคให้ชาวบ้านสองตำบลของ อ.ควนขนุน คือ ต.ปันแต กับ ต.ควนขนุน เขาก็บ่นกันว่ามีแต่ทาง อบจ. เข้ามาดูแล ผมไปลงพื้นที่ต่อที่บ้านปากคลองเก่า ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ทราบว่ามีประชาชนติดค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมากและมีคนแก่และคนป่วยติดเตียงหลายคน ท่านวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ. พัทลุง ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วย และท่าน สส.นิติศักดิ์ ธรรมเพชร สส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ไปถึงปรากฎว่าน้ำยังท่วมสูงตั้งแต่ระดับสะโพกถึงยอดอก ต้องเดินลุยน้ำกันเข้าไป แต่มีคนแก่กับคนป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมารับสิ่งของได้และบ้านพักอยู่ลึกเข้าไปอีกประมาณ 7 หลัง สุดท้ายผมจึงตัดสินใจพาคณะลุยน้ำเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจและนำสิ่งของไปมอบให้คนแก่และผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นด้วยตัวเอง
เริ่มจากนั่งเรือยางเข้าไปก่อน แต่ระดับพื้นดินก็สูงๆ ต่ำๆ สุดท้ายท้องเรือติดพื้นดินต้องลงเดิน เดินไปๆ อ้าวลึกขึ้นมาอีกแล้วจากระดับแข้งเป็นระดับเอวบ้างสะโพกบ้าง แต่ในเมื่อเดินหน้าแล้วผมก็ไม่ถอย เดินลุยต่อไปจนถึงบ้านคนแก่และคนป่วยติดเตียงเหล่านั้นจนได้ พวกเขาดีใจที่มีคนเข้ามาช่วย และบอกว่าผมกับท่านนายก อบจ. และ สส.นิติศักดิ์ เป็นคณะแรกที่เข้ามา ทำให้ผมประหลาดใจว่าภาครัฐหายไปไหนกันหมด
ในสถานการณ์เช่นนี้ การบูรณาการทุกภาคส่วนมีความจำเป็นอย่างยิ่งภายใต้การสั่งการตามข้อมูลข้อเท็จจริงในทิศทางเดียวกัน ภาครัฐโดยเฉพาะทางจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องเร่งระดมช่วยเหลืออย่างจริงจัง
ที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณคนไทยที่คอยช่วยดูแลกันยามลำบาก ขอบคุณทุกๆคนครับ" นายพีระพันธุ์ กล่าว
ในการนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ผนึกกำลังสมาชิกพรรคและเครือข่ายทั่วประเทศ ระดมสรรพกำลังความช่วยเหลือเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง