"อนุทิน" เยี่ยมศูนย์อพยพ มอ.สงขลา กำชับเร่งระดมช่วยคนติดค้าง เตรียมสั่ง มท.-พณ.เยียวยาผู้ประกอบการสินค้าเสียหาย

นายกฯ เยี่ยมศูนย์อพยพ มอ.สงขลา ย้ำเร่งระดมช่วยคนติดค้าง เตรียมสั่ง มท.-พณ.ออกมาตรการช่วยผู้ประกอบการ เยียวยาสินค้าเสียหาย -สูญรายได้
เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 26 พ.ย.ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์อพยพประชาชนที่ประสบอุทกภัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยว่า ขณะนี้พยายามเร่งนำข้าวและอาหารส่งไปให้ถึงมือผู้ประสบภัย และให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แม่ทัพภาคที่ 4 เร่งดำเนินการ ซึ่งตั้งแต่เราใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน เราใช้ทรัพยากร เครื่องมือเครื่องจักร กำลังพล ยุทโธปกรณ์ต่างๆลงไปในพื้นที่แล้ว และทางกองทัพได้เร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนให้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนใช้เวลาทั้งวันลงพื้นที่ตามเส้นทางที่มีคนติดค้างอยู่ ซึ่งปัญหาความแรงของกระแสน้ำทำให้สิ่งที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปไม่ถึงและเราได้เพิ่มเครื่องจักรที่มีกำลังต้านน้ำ อย่างที่อยู่ตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดให้เป็นศูนย์อพยพ ซึ่งตั้งไว้รองรับ 300- 500 คน แต่ตอนนี้มา 8,000 คนแล้ว ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยช่วยดูแลประชาชนเป็นการแบ่งเบาภาระ และต้องขอชื่นชมศูนย์อพยพอื่นๆ ซึ่งมีหลายแห่ง ที่จะมีเรื่องอาหาร เรื่องการรักษาพยาบาลไว้พร้อม และทราบมาว่าเรื่องอาหารได้รับการบริจาคจำนวนมาก ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีจิตคิดถึงเพื่อนร่วมชาติในยามยากเช่นนี้ และการที่ตนมาที่นี่ทั้งวัน เมื่อกลับไปจะเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่เป็นเหตุที่ยิ่งกว่าภัยปกติ แต่เป็นภัยที่ร้ายแรงมากๆ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการเยียวยาเมื่อวันที่ 25 พ.ย.คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเรียบร้อยแล้ว และจะให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่สินค้าเสียหาย สูญเสียรายได้ สูญเสียโอกาส จะออกมาตรการเยียวยา เช่น การลดดอกเบี้ย ไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้ที่ประสบภัย ตนจะเร่งกลับไปดำเนินการและจะบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ ก่อนนายกฯ และคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ