ไปต่อหรือพอแค่นี้? "ศึก F1-กรุงเทพ" 4.1 หมื่นล้าน "กกท."ยุคนายกหนู ออก 24 คำถามคนไทย ต่อนโยบายอีเวนต์ระดับโลกยุครัฐบาลเพื่อไทย

ไปต่อหรือพอแค่นี้? "ศึก F1-กรุงเทพ" ที่จ่อใช้งบฯ 4.1 หมื่นล้าน "กกท.-กระทรวงกีฬาฯ" ดอดถาม 24 คำถาม ความเห็นคนไทย ต่อนโยบายอดีตรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่จะใช้งบประมาณมหาศาล จัดแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน สนามกรุงเทพฯ หลังอดีตรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่ยังมีพรรคภูมิใจไทยร่วมอยู่ เห็นชอบในหลักการผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯไปแล้ว ก่อนนำคำถามไปใช้สรุปความเป็นไปได้ในการจัดแข่งขัน เล็งออกมาตรการป้องกัน แก้ไขเยียวยา พบส่วนใหญ่ต้องการคำตอบจากคนในพื้นที่ "จตุจักร" ต่อทัศนคติต่อการเป็นเจ้าภาพ ทั้งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (26 พ.ย.2568) มีรายงานจากทำเนียรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อ นโยบายอีเว้นท์ระดับโลก ของพรรคการเมืองในรัฐบาลที่แล้ว ที่จะให้ประเทศไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ชิงแชมป์โลก FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
หรือ การจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One (F1) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะเวลารวม 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2571-2575 ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 41,379 ล้านบาท หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 17 มิถุนายน 2568 เห็นชอบในหลักการผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนั้นไปแล้ว
ล่าสุด กองประชาสัมพันธ์ กกท. หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เผยแพร่ แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One (F1)”
"ต้องสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความต้องการและผลกระทบต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแข่งขัน รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม"แบบสอบถามระบุถึงจุดประสงค์
https://forms.gle/UXegcP9KfLfX31vm9
พบว่า แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสอบถาม ระบุถึง แนวทางการจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อโครงการ: Formula one (F1) Thailand Grand Prix 2028
กำหนดสถานที่ที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขัน พื้นที่บริเวณจตุจักร มีระยะทางรวม 5.732 กิโลเมตร เป็นรูปแบบการแข่งขันแบบตามเข็มนาฬิกา ประกอบด้วย 8 พื้นที่หลัก คือ
1) พื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 838 ไร่ 2) พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 109 ไร่ 3) พื้นที่ตลาดนัดจตุจักร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 241 ไร่ 4) พื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 207 ไร่
5) พื้นที่สวนจตุจักร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 163 ไร่ 6) พื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 418 ไร่ 7) พื้นที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 45 ไร่
และ 8) พื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (บ้านพักรถไฟ) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 146 ไร่
ช่วงเวลาการจัดงานแข่งขัน: คาดการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 จัดแข่งทั้งสิ้น 5 ปี และใช้เวลาแข่งขัน 3 วันต่อปี ซึ่งตรงกับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ของเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน
ตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น:
- การปิดการจราจรบางส่วน ในช่วงการก่อสร้าง (การจัดทำสนามแข่งขันตามผังแม่บทจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี โดยดำเนินการทีละส่วน) และช่วงการเตรียมการจัดงานถึงช่วงจัดงาน (ประมาณ 1 เดือน)
โดยคาดการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และโดยรอบ เช่น ถ.กำแพงเพชร 2-6 ถ.พหลโยธิน ถ.เทิดดำริ ซึ่งต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในบางจุด
- การปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 3 สวน ในบางส่วน ในช่วงการก่อสร้าง และช่วงเตรียมการจัดงานถึงช่วงจัดงาน ทำให้พื้นที่บางจุดไม่สามารถใช้งานได้ในบริเวณเดิม
- การปรับเปลี่ยนพื้นที่จุดรอรถโดยสารและการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถบางจุด เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่สนามแข่งขัน
- ความสะดวกของผู้ค้าและนักท่องเที่ยวในตลาดนัดจตุจักร ในช่วงการก่อสร้าง และช่วงเตรียมการจัดงานถึงช่วงจัดงาน (ในวันจัดงานแข่งขันจะเปิดตลาดตามปกติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก)
พบว่า แบบสอบถามที่ 1 มีการถาม สถานที่พักอาศัย ของผู้ตอบ ว่าอยู่ในพื้นที่จัดงาน (บริเวณเขตจตุจักร) หรือ นอกพื้นที่จัดงาน (นอกบริเวณเขตจตุจักร) โดยมีคำถามว่า ท่านเข้าใช้งานในพื้นที่จตุจักรและพื้นที่โดยรอบด้วยเหตุผลใด
ขณะที่ส่วนที่ 2 มีการ สอบถามการรับรู้และทัศนคติต่อการเป็นเจ้าภาพ F1 โดยให้ ตอบในระดับ น้อยที่สุด ถึงมากที่สุด ใน 4 เซกชั่น ด้านทั่วไป ผลกระทบต่อสังคม ใน 24 คำถาม ประกอบด้วย
1. ท่านทราบข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ F1 หรือไม่ 2. ท่านเชื่อว่าการจัดงาน F1 จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ 3. ท่านเห็นว่าการจัดงาน F1 มีประโยชน์ต่อประชาชน 4. ท่านเชื่อมั่นในความพร้อมของพื้นที่ในการจัดงานระดับโลกเช่นนี้
ความคิดเห็นในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างจัดงาน : ผลกระทบต่อสังคม ประกอบด้วย
5. ท่านกังวลถึงผลกระทบต่อการเดินทางและการจราจร 6. ท่านกังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ 7. ท่านกังวลถึงผลกระทบจากเสียงดังหรือกิจกรรมที่รบกวนผู้อยู่อาศัย 8. ท่านกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9. ท่านกังวลถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ความคิดเห็นในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างจัดงาน : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 10. ท่านคิดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 11. ท่านคิดว่ายอดขายสินค้าและบริการในพื้นที่จะเพิ่มขึ้น 12. ท่านคิดว่าจะมีการสร้างโอกาสการจ้างงานคนในพื้นที่
13. ท่านคิดว่าจะมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในชุมชน 14. ท่านคิดว่าจะดึงดูดนักลงทุนหรือผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในพื้นที่ 15. ท่านคิดว่าจะเป็นการการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16. ท่านกังวลถึงผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในช่วงจัดงาน
17. ท่านกังวลถึงผลกระทบต่อธุรกิจและผู้ประกอบการ 18. ท่านกังวลถึงความคุ้มค่าของการจัดงานเมื่อเทียบกับงบประมาณภาครัฐ 19. ท่านกังวลความยั่งยืนของประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลังจบงาน
ความคิดเห็นในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างจัดงาน : ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
20. ท่านกังวลถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในพื้นที่ช่วงจัดงาน 21. ท่านกังวลถึงการเกิดมลพิษจากการแข่งขันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 22. ท่านกังวลถึงผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ธรรมชาติในสวน
23. ท่านกังวลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถิ่น และ 24. ท่านกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพของพื้นที่
สำหรับ ส่วนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น 1. ท่านเห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One (F1) ในประเทศไทย หรือไม่
2. ความเห็นของท่านต่อการจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One (F1) ในประเทศไทย (เช่น ผลประโยชน์ต่อคนไทย, ความคุ้มค่าในการจัดงาน)
3. ความเห็นของท่านต่อการจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One (F1) ในพื้นที่บริเวณจตุจักร (เช่น ผลดีต่อการค้าในตลาดจตุจักร, ผลกระทบต่อการเดินทางในพื้นที่)
และ 4. ท่านต้องการให้ผู้จัดงานสนับสนุนต่อผู้ได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง (เช่น การจัดพื้นที่ค้าขาย, การจัดรถรับส่งผู้เดินทางในพื้นที่)
มีรายงานว่า จากผลการศึกษา ตามมติ ครม. 17 มิถุนายน 2568 ที่เห็นชอบด้านสนามแข่งขันพบว่า พื้นที่บริเวณ สวนจตุจักร ถูกเสนอให้เป็นจุดหมายหลักของการจัดการแข่งขัน
เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และมีพื้นที่สำหรับแฟนกีฬา นอกจากนี้ ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นย่านที่พักอาศัยหลัก ทำให้มีผลกระทบต่อชุมชน และการจราจรน้อย
ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจึงถือเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนา เป็นสนามแข่งขันระดับนานาชาติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีศักยภาพในการรองรับกิจกรรม
ทั้งในมิติของทัศนียภาพเมืองที่มีตึกสูงล้อมรอบและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเส้นทางบางช่วงของสนามแข่งขันและพื้นที่สำหรับผู้ชมได้
เส้นทางสนามที่เสนอให้มีการจัดการแข่งขันมีระยะทาง รวมทั้งสิ้น 5.732 กิโลเมตร โดยมีจำนวนโค้งทั้งหมด 18 จุด และช่วงทางตรงที่ยาวที่สุดถึง 1.2 กิโลเมตร เพื่อรองรับการแข่งขันความเร็วระดับโลก
ทั้งนี้ พื้นที่สำคัญที่จะรองรับการแข่งขันดังกล่าว เช่น
(1) อัฒจันทร์ (Grandstand) ซึ่งกระจายตัวตามจุดต่าง ๆ รอบสนาม เพื่อรองรับผู้ชมได้สูงสุดถึง 108,200 คน
(2) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้รองรับกิจกรรม ในระยะยาว เช่น พื้นที่บริการนักแข่ง Paddock อาคาร Formula One
(3) พื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่รองรับการจัดการทีมแข่ง
(4) พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการ เช่น บูธสินค้า ลิขสิทธิ์ การแสดง หรือจอชมการแข่งขันขนาดใหญ่สนามแข่งขัน
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์พื้นที่หลังการจัดงานจะต้องมีการศึกษารายละเอียดและสรุปพื้นที่ ที่จะใช้จัดงานในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่หลังการจัด การแข่งขันดังกล่าว เช่น
(1) พื้นที่ถนนที่ใช้ในการแข่งขันจะคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด
(2) พื้นที่ บริเวณสวนรถไฟ คงสภาพผิวถนนไว้คงเดิม ปรับปรุงไหล่ทางเป็นพื้นที่ใช้สำหรับออกกำลังกาย และก่อสร้างสนามกีฬาคืนตามจำนวนเดิม
(3) สถานีขนส่งหมอชิต 2 ปรับเปลี่ยนการใช้งาน อาคาร Paddock Club เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟและปรับปรุงพื้นที่ภายนอกเป็นสวนสาธารณะ.