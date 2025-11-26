"โรม" เสียดายตร.พร้อมใจไม่แจงกมธ. ปัดเข้าข้าง ไม่อยากเห็นรับส่วย-นักการเมืองเป็น “ม้าให้ทุนเทา” ยึดประเทศ

"รังสิมันต์" เสียดายตร.พร้อมใจไม่มาชี้แจง กมธ.ความมั่นคงฯ ปมส่วยเว็บพนัน ทั้งที่เป็นโอกาสล้างครหา ย้ำ กมธ.ทำงานโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อน เปิดช่องให้ใช้เวทีสภาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แต่ปฏิเสธกันทั้งระบบ ประกาศชัดไม่เข้าข้าง ลั่นไม่อยากเห็นจนท.รับส่วยหรือให้นักการเมืองเป็น “ม้าให้ทุนเทา” ยึดประเทศ
วันนี้ (26 พ.ย. 68) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม กมธ.ในวาระติดตามความคืบหน้าปัญหาและแนวทางการปฏิรูปราชการตำรวจ โดยเฉพาะกรณีตำรวจ 200 นายรับส่วยจากขบวนการเว็บพนันออนไลน์ ว่า วันนี้เราเชิญหลายหน่วยงาน โดยมี 2 เรื่องคือในฝั่งของตำรวจ และฝั่งการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน แก๊งสแกมเมอร์และการรับส่วยต่างๆ ซึ่งเราก็เชิญทั้งหน่วยงานและฝ่ายตำรวจด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางนายกรัฐมนตรี หรือฝั่งผู้ร้อง ประเด็นคือว่าตนได้รับหนังสือแจ้งว่าทางฝ่ายตำรวจจะไม่มา ซึ่งการที่เราประชุมกันในวันนี้เกิดจากการประชุมครั้งล่าสุดทางฝ่ายตำรวจแจ้งเราว่าเขาเองไม่พร้อมในเรื่องการชี้แจงข้อมูล ตนจึงได้นัดในวันนี้ช่วงบ่าย เพื่อที่ทางฝ่ายตำรวจจะได้มีข้อมูลมาชี้แจงทาง กมธ. ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาในเรื่องการรับส่วย แต่เมื่อพร้อมใจกันไม่มาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่ท่านไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจง
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า จริงๆ แล้วถ้าจะให้เป็นธรรมกับฝ่ายตำรวจด้วย ซึ่งเขาบอกว่ามี กมธ.หลายชุดที่นัดเขา แต่ตนอยากจะบอกว่าถือเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดถึงการทำงานของ กมธ. ว่าก่อนที่เราจะออกหนังสือเชิญใคร ฝ่ายเลขาของกมธ. จะมีการหารือกันอยู่แล้ว เพราะถ้าชุดไหนที่มีการประชุมกันในวาระหรือประเด็นที่ซ้ำกัน โดยหลักมันจะออกหนังสือเชิญซ้ำกันไม่ได้ โดยหลักมันจะต้องหนังสือเชิญไม่ได้ มันจะต้องรวมกัน แต่การทางตำรวจบอกหลายคณะเชิญเขานั้น ประเด็นมันไม่ได้เหมือนกัน ทาง ผบ.ตร.ไม่จำเป็นที่จะต้องมอบหมายคนๆ เดียวกันในการมาชี้แจงทุกคณะก็ได้ ทำไมไม่ใช้ผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆ ในการไปทำหน้าที่ชี้แจงแทน
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนคิดว่าการเชิญของกมธ.ก็ไม่ได้กระชั้น น่าจะมีเวลาให้ทุกฝ่ายเตรียมตัว จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ท่านไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจง แต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องใช้โอกาสนี้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ. และยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้น อาจจะมีคนพยายามบอกว่าเราเข้าข้างใครหรือไม่ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และขอให้ประชาชนเป็นฝ่ายตัดสิน ในฝั่งตำรวจเราไม่อยากเห็นเจ้าหน้าที่รับสินบน ในฝ่ายการเมืองเราก็ไม่อยากเห็นนักการเมืองมายึดอำนาจรัฐ แล้วเป็นม้าให้ทุนเทามายึดประเทศ อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามแก้และอยากเห็นประเทศมีความเข้มแข็งในหลักนิติรัฐ นิติธรรมต่อไป