"โจ๊ก" ช่วยตอบหน่อย รับตัวเองเป็น "ตำรวจเทา" - "เทา" แบบไหน !? ** “เฉลิมชัย-เดชอิศม์-ประภัตร” เสริมทัพกล้าธรรม!

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ "โจ๊ก" ช่วยตอบหน่อย รับตัวเองเป็น "ตำรวจเทา" - "เทา" แบบไหน !?
ภาพแชตไลน์ ของคนสองคนคุยกันให้ถล่มอีกคนว่อนโซเชียลฯ ถามกันในแซ่ดว่า ชัวร์หรือเฟก!!
คนแรกมีภาพไอคอนแทนตัวว่า "Joke" คนที่โต้ตอบมามีชื่อว่า "อัจ" ทั้งคู่ชวนกัน "ปั่น" ให้ร้ายถล่ม "ต่าย" ซึ่งใครได้เห็นภาพแชตไลน์และติดตามข่าวก็จะรู้ได้ทันที 3 คนนี้หมายถึงใคร และ กำลังจะทำอะไร !?
ไม่รอให้เม้าต์กันนาน "โจ๊ก" พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รองผบ.ตร. ที่ช่วงที่ผ่านมา ออกมาฟาดฟันคนนี้ คนนั้น เพราะ "แค้นส่วนตัว" และ คดีความทั้งหลายตัวเองก็ "คอพาดเขียง" รุมเร้า รอชี้ชะตา จึงต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ในทำนองตัวเองกล้าทำกล้ารับ เคสนี้โดนกลั่นเเกล้ง ปลอมเเปลงไลน์ของตัวที่กำลังล้างบางตำรวจสีเทาบางราย
งานนี้ก็ต้องบอกว่า เชื่อ “โจ๊ก” หรือไม่ ก็อยู่ที่วิจารณาณของสาธารณะชน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์” มีเรื่องทำนองนี้ ถ้าจำกันได้ ก็ดูอย่าง คลิป "ทั่นประธาน" วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนฯ นั่นปะไร อยู่บ้านตัวเองแท้ๆ ยังถูกอัดคลิปเอามาเผยแพร่ โดยฝีมือของ “โจ๊ก” ที่ตอนแรกปฏิเสธ แต่ภายหลังก็ออกมายอมรับ !
สำหรับเรื่องแชตไลน์ล่าสุด จริงหรือเท็จประการใด เรื่องนี้พิสูจน์ทราบไม่ยาก ตำรวจไซเบอร์ ขยับตรวจสอบนิดเดียวเดี๋ยวก็รู้ ฝีมือใคร..สั่งการไปเล้ยเจ้านาย!!
นอกจากชาวโซเชียลฯ คาใจว่าฝีมือใคร โดย "โจ๊ก" ออกมาปฏิเสธ ไม่ใช่ตัวเองแน่ ชาวโซเชียลฯ ก็สงสัย เหตุผลการโดนปลอมบัญชีไลน์ เพราะตัวเองกำลังล้างบาง "ตำรวจสีเทา" บางราย
แหม..ไหน “โจ๊ก” บอกเป็นคนกล้าทำ กล้ารับ แล้วทำไมไม่ระบุชื่อออกมาเลยว่า “ตำรวจสีเทาบางราย” นั้น ชื่ออะไร.. เป็นใคร ?
พูดถึงตำรวจเทา เท่าที่สังคมจำได้ “โจ๊ก” เองเคยออกสื่อประกาศอย่างหล่อๆ ยอมรับว่าตัวเองก็เป็น "ตำรวจเทา" แต่ไม่เคยรับเงินจาก "เว็บพนัน" นะครับนะ
ความหมายของ “โจ๊ก” ก็คือตำรวจที่รับเงินเว็บพนัน คือตำรวจสีเทา และเลวร้าย ต้องถูกล้างบาง
แต่ “โจ๊ก” บอกตัวเองก็เทา คนได้ยินได้ฟังก็ต่าง งงๆ ตกลงเทาของโจ๊ก ต่างกันที่ตรงไหน ? แค่ไม่รับเงินจากเว็บพนันอย่างนั้นหรือ ?
งั้นงานนี้ต้องถาม และฝากไปถึง “พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์” นิยามคำว่า "ตำรวจเทา" ที่บอกว่าตัวเองก็เทา..เทาแบบไหน !?
เพราะตำรวจที่มีพฤติการณ์ รีดไถจีนเทา เรียกว่า ตำรวจเทา หรือไม่ ?
ยังมีที่บิดเบือนคดียัดข้อหา, รับส่วย, เก็บค่าคุ้มครอง, เรียกรับเงินซื้อขายโยกย้ายตำแหน่ง เหล่านี้เป็นตำรวจเทาหรือไม่ !?
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ว่างๆก็ตอบให้สังคมกระจ่างหน่อย นะครับนะ.
++ “เฉลิมชัย-เดชอิศม์-ประภัตร” เสริมทัพกล้าธรรม!
การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้า พรรคกล้าธรรม ของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ประธานที่ปรึกษาพรรค ที่ขณะนี้เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ถือว่ามีความพร้อมลงสนามพรรคหนึ่ง
เพราะได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อทำไพรมารีโหวต ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดได้ครบทั้ง 400 เขต ใน 77 จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบัน พรรคกล้าธรรม มีสส.อยู่ในสังกัดอย่างเป็นทางการ 26 คน และถูกมองว่าจะเติบโตขึ้นเป็นพรรคขนาดกลาง ในฝั่ง “อนุรักษ์นิยม” มีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลแน่นอน โดยเฉพาะถ้ามี พรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ดังนั้น จึงเป็นอีกค่ายหนึ่งที่มีนักการเมือง “ไหลเข้า” แบบไม่มีไหลออก
และขอให้จับตา ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ พรรคกล้าธรรม จะเปิดตัวผู้สมัคร สส.ให้ได้ฮือฮากัน ที่ ไบเทค บางนา
นอกจาก สส.ของพรรคที่มีอยู่เดิม ก็มีกระแสข่าวที่วงในคอนเฟิร์มแล้วว่า กลุ่มของ “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กับกลุ่มของ “นายกชาย” เดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมด้วย
เมื่อมีระดับอดีตหัวหน้าพรรคสีฟ้าอย่าง “เฉลิมชัย” มา ย่อมไม่ได้มาเพียงลำพัง คนในกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” ย่อมตามมาด้วย อาทิ
“ประมวล พงษ์ถาวราเดช” สส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
“จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์” สส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีต รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
“มนตรี ปานน้อยนนท์” อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
“เดชอิศม์ ขาวทอง” สส.สงขลา เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
“สุภาพร กำเนิดผล” สส.สงขลา ภรรยาของเดชอิศม์
“ศักดิสิทธิ์ ขาวทอง” สส.สงขลา ลูกชายของ เดชอิศม์
“พล.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่” สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
จะเห็นได้ว่า พรรคกล้าธรรม มีโอกาสที่จะปักธงในพื้นที่ภาคใต้ ได้หลายจังหวัด ทั้งจากที่มีอยู่เดิม และที่เข้ามาใหม่
ยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ที่ สงขลา หาดใหญ่ และ จังหวัดใกล้เคียงในขณะนี้แล้ว “ผู้กองธรรมนัส” ในฐานะรองนายกฯ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ก็ได้ลงไปบัญชาการ ประสานงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง จริงจัง ไม่สร้างภาพ
การช่วยเหลือกันในยามยาก เป็นรัฐมนตรีที่พึ่งพาได้เช่นนี้ เชื่อว่าจะ“ได้ใจ” ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ สนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลาง ก็ยังมี “ปริญญา ฤกษ์หร่าย” สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ จะมาผนึกกำลังกับ “ไผ่ ลิกค์” สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม สู้ศึกกับ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ในสายของ “วราเทพ รัตนากร”
ยังมี “จักรัตน์ พั้วช่วย” สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ , “สัญญา นิลสุพรรณ” สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ, “พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร” สส.นครปฐม พรรครวมไทยสร้างชาติ รวมทั้ง “สส.เพื่อไทย” อีกจำนวนหนึ่ง ก็เตรียมเปิดตัวใต้ร่มธงกล้าธรรม ของ “ผู้กองธรรมนัส”
และอีกคนที่จะสร้างความฮือฮา คือบ้านใหญ่เมืองสุพรรณบุรี “ประภัตร โพธสุธน” สส.สุพรรณบุรี เขต 5 และเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา
เพราะเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ “ท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พาลูกพรรคไปเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่มี “ประภัตร โพธสุธน” ร่วมคณะไปด้วย ทั้งๆ ที่เป็นถึงเลขาธิการพรรค
ถ้า“ประภัตร” มาจริง นั่นหมายความว่า อีก 4 เขตของ จ.สุพรรณบุรี จะมีผู้สมัครของพรรคกล้าธรรม ลงไปชิงธงกับพรรคภูมิใจไทย ที่ใช้คนของพรรคชาติไทยพัฒนา อย่างแน่นอน
ต้องจับตา วันที่ 2 ธ.ค.นี้ จะมีใครบ้างที่มาเสริมแกร่งให้กับทัพ “กล้าธรรม”