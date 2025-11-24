xs
“ผู้ช่วยฯ สุธี“เปิดกิจกรรมสตรีวิทยา 2 “ติวความรู้ เติมความฝัน สานฝัน มหาวิทยาลัย”เสริมความมั่นใจด้านความรู้เด็ก ม.6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(24 พ.ย.)นายสุธี พงษ์เพียรชอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทวนเสริม เติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ T-GAT / T-PAT / A-LEVEL / O-NET สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยากร ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร






