“พรรคไทยชนะ”พร้อมเลือกตั้งภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ประชุมตั้งตัวแทนจังหวัดรับศึกเลือกตั้ง

วันนี้(24 พ.ย.)พรรคไทยชนะจัดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยมี นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการพรรค นายประสงค์ แก้ววิจิตร กรรมการบริหารพรรค รวมถึงสมาชิกพรรคไทยชนะเข้าร่วม ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งตัวแทนพรรคไทยชนะประจำจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
1. นายณัฐกิตติ์ ฉัตราภรณ์ลักษมี ตัวแทนลำดับที่ 1
2. นางสาวชุติกาญจน์ โตมี ตัวแทนลำดับที่ 2
3. นางศิริพร พูลแสง ตัวแทนลำดับที่ 3
มติดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพรรคไทยชนะในการขยายเครือข่ายทางการเมืองสู่พื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคจำนวนกว่า 400 เขตทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พรรคไทยชนะ ระบุว่า การแต่งตั้งตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่เป้าหมาย “ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคไทยชนะ” ที่กำลังใกล้เข้ามา