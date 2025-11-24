พท.จี้ ”สรัสนันท์-สุดารัตน์“ ลาออกหลังโผล่ภท. แฉพฤติกรรมดูดเพื่อนสส.-เห็นสัญญาณหลังไม่ชัดเจน

“เลขาเพื่อไทย” จี้ ”สรัสนันท์-สุดารัตน์“ ลาออก เหตุ ฝ่าฝืนจริยธรรม-ไม่ให้เกียรติพรรค ไปร่วมกิจกรรมภูมิใจไทย แฉ มีพฤติกรรมดูดเพื่อนสส. ด้วย รับเห็นสัญญาณหลังไม่แสดงท่าทีชัดเจน
วันนี้ (24พ.ย.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงกรณี 2 สส.พรรคเพื่อไทยคือน.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น และน.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี รวมถึงมีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยอีกส่วนหนึ่งได้ไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองอื่น ว่า ในเรื่องนี้พรรคมีความเห็นว่าท่านเหล่านั้นไม่เคารพต่อคะแนนเสียงที่ประชาชนได้มอบให้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังไม่เคารพต่อความรู้สึกของพี่น้องคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตย ดังนั้น การที่สส. 2 ท่านและก่อนหน้านี้อีก 8 คน เปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย จึงเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยและเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมของพรรค การไปแสดงตนเช่นนั้นของ 2 สส. ดังกล่าว ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและน.ส.สรัสนันท์ ดำรงประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นโควตาของพรรคเพื่อไทย จึงควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเช่นเดียวกัน ไม่เช่นนั้นพรรคจะดำเนินการในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการชักชวนสส.ภายในพรรคโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นให้ย้ายออกจากพรรคไปด้วย
นายประเสริฐ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้พรรคได้สังเกตดูว่าสมาชิก 2 ท่านที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) โดยพรรคได้ให้นโยบายในการไปพบปะประชาชนและหาเสียงเลือกตั้ง บอกว่าการแสดงตนควรจะมีการขึ้นป้ายที่มีสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจน และเมื่อไปพบปะกับประชาชนก็ควรจะมีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงว่าตัวเองอยู่สังกัดพรรคเพื่อไทย รวมถึงการแสดงออกทางโซเชียล ควรจะมีการแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน และพรรคได้มีการพูดคุยแต่ไม่ปรากฏว่าทั้ง 2 ได้ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคได้มีความรู้สึกว่ายังยืนยันอยู่กับพรรคเพื่อไทย และในเรื่องนี้พรรคได้สอบถามหลายครั้ง รวมถึงได้มีการทำความเข้าใจตลอดเวลาที่ผ่านมา เจ้าตัวเคยยืนยันว่าอยู่พรรคเพื่อไทย แต่เมื่อปรากฏภาพเมื่อวานถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ฉะนั้น การดำเนินการต่างๆก็ไม่เคารพต่อสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้ ในการเลือกตั้งปี 66 และไม่เคารพต่อมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอนแก่นและอุบลราชธานีที่เป็นฐานมวลชนของพี่น้องรักประชาธิปไตย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก น.ส.สุดารัตน์ และน.ส.สรัสนันท์ ไปปรากฏตัวที่พรรคภูมิใจไทย ประเด็นดังกล่าวพรรคเพื่อไทย ทราบพฤติกรรมของสส.ทั้ง 2 คนมาสักระยะหนึ่งแล้ว เมื่อผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยสอบถามทั้ง 2 คน กลับให้คำตอบและยืนยันมาตลอดว่าจะอยู่กับพรรคเพื่อไทย และจะไม่ย้ายไปพรรคอื่น ทำให้พรรคเพื่อไทยจึงยังให้โอกาส
แต่สุดท้ายทั้งคู่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะย้ายไปพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะ น.ส.สรัสนันท์ ที่หลังจากเปิดตัวลงสมัครกับพรรคเพื่อไทยแล้ว แต่กลับมีพฤติกรรมชักชวนเพื่อน สส.หลายคนในพรรคเพื่อไทย ให้ไปอยู่พรรคภูมิใจไทยด้วยกัน เพื่อหวังต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี แต่ปรากฏว่า ไม่มีเพื่อน สส.พรรคเพื่อไทยตอบตกลงย้ายพรรคไปด้วย
แสดงให้เห็นว่า น.ส.สรัสนันท์ มีเจตนาและตั้งใจจะย้ายไปพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่แรก รวมทั้งยังพยายามประวิงเวลา เพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยสรรหาตัวบุคคลมาลงสมัครรับเลือกตั้งแทนได้ทัน
อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยได้สรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมมาลงสมัครรับเลือกตั้ง แทน น.ส.สุดารัตน์ และ น.ส.สรัสนันท์ ได้แล้ว