พท.ซัดนายกฯแย้มยุบสภาไม่เคารพกลไกตรวจสอบ ดักอย่าอนุมัติโครงการใหญ่ทิ้งทวน จี้จริงใจแก้รธน.

”จุลพันธ์“ ซัด ”อนุทิน“ ส่งสัญญาณเตรียมยุบสภาหนีอภิปราย – ไม่เคารพกลไกตรวจสอบ จี้ ครม. นัดสุดท้ายอย่าเร่งอนุมัติโครงการใหญ่หวังทิ้งทวน -ชี้อยากเห็นรัฐบาลจริงใจแก้รธน. ขอ ครม.มีมติส่งคำถามทำประชามติ ให้ กกต. ให้ประชาชนออกเสียงพร้อมเลือกตั้ง ก่อนยุบสภา
วันนี้ (24พ.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค แถลงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า มีความเกี่ยวโยงกับการเสนอญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ สส. ในการตรวจสอบ ซึ่งพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคฝ่ายค้าน และติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน
“สัญญาณที่ออกมาจากรัฐบาลค่อนข้างชัดเจนเรื่อย ๆ มีสัญญาณจากฝ่ายการเมืองว่า ภายในวันที่ 12 ธันวาคมนี้น่าจะมีสัญญาณการยุบสภา ซึ่งการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีสัญญาณในเรื่องของวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นวันประชุม ครม. มีสัญญาณว่า ให้นำเรื่องที่มีความเร่งด่วนเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วน ซึ่งทั้ง 2 จุด เป็นสัญญาณที่ส่งมาจากรัฐบาลค่อนข้างจะชัดเจนโดยนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หากจะมีการยุบสภาหรือไม่เป็นอำนาจของท่าน แต่กระบวนการในการพิจารณาในชั้น ครม. ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรมีการเร่งรัดเอาโครงการของส่วนราชการเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เป็นการเร่งด่วน จะมองได้ว่าเป็นการทิ้งทวน อยากให้ ครม.ระมัดระวัง ฝ่ายค้านติดตามอย่างใกล้ชิด“ นายจุลพันธ์กล่าว
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า หากมีแนวโน้มหรือมีทิศทางที่มีพฤติกรรมอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชั่น ตรงนี้ติดตามอย่างจริงจัง ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการที่นายกรัฐมนตรี คิดที่จะยุบสภาเพื่อหนีการอภิปราย การตรวจสอบนักการเมือง ที่จะต้องตอบคำถามข้อครางแคลงใจให้หมดสิ้น โดยพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วย และต้องการให้มีการตรวจสอบตามขั้นตอนแต่อำนาจการยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรี
นาย จุลพันธ์ กล่าวอีกว่า หากนายกรัฐมนตรียุบสภา สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเรียกร้องต่อรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล คือ หลักประกันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหากตัดสินใจยุบสภาโดยที่ไม่สนใจสิ่งที่ได้มีการตกลงกันกับพรรคประชาชน MOA เดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เพื่อส่งคำถามประชามติ คำถามที่ 1 ไปยัง กกต. ซึ่งคำถาม 1-2 สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเมื่อคำถาม 2 ยังไม่พร้อม อย่างน้อยคำถามที่ 1 คือ การถามประชาชน ในวันเลือกตั้งพร้อมกันว่า เห็นควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่
“อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญ และหากพี่น้องประชาชนตัดสินใจในวันที่เข้าคูหาเลือกตั้งแล้ว ตัดสินใจว่า ให้มีคำถามตอบ ใช่ กับคำถามที่ว่า เห็นควรที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ก็จะเป็นข้อผูกมัด และข้อผูกพันกับรัฐบาลใดของใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปที่ต้องขับเคลื่อนตามมติของประชาชน ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องกับรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีให้เรียกดำเนินการ เพื่อให้ท่านแสดงความจริง อย่าให้เป็นดังคำปรามาศ แสดงความจริงใจในเรื่องการแก้ไข และว่ามีความตั้งใจจึง อย่างน้อยต้องมีคนถามที่1 เข้าไป“ นายจุลพันธ์กล่าว