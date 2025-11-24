“วิโรจน์” ปูดคุกVIPขบวนการใหญ่เงินมหาศาลหล่อเลี้ยง จี้สืบถึงตัวการอย่าจับแต่ตัวเล็ก เชื่อเครือข่ายนอกคุกหนุน

สส.พรรคส้ม ลั่นคดี “คุกวีไอพี” ไม่ใช่เรื่องเล็ก ซัดเป็นขบวนการใหญ่มีเงินมหาศาลหล่อเลี้ยง จี้รัฐบาลสืบเส้นทางการเงินให้ถึงตัวการ เตือนอย่าจับแค่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อย พร้อมถามกลับมาเฟียข้ามชาติทำงานได้อย่างไรหากไม่มีเครือข่ายนอกเรือนจำร่วมหนุน
วันนี้ (24พ.ย.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีคดี “คุก VIP” ว่ามี 2 ประเด็นสำคัญ คือ การดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการสืบสวนเส้นทางการเงิน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นความมุ่งมั่นของฝ่ายรัฐที่จะตรวจสอบเงินทุนและยึดอายัดทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับขบวนการ โดยสามัญสำนึก มันไม่ฟรีอยู่แล้ว ต้องมีเม็ดเงินมหาศาลมาหล่อเลี้ยง มาซื้อเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้เป็นลูกสมุนรับใช้ ปรนเปรอความสุขให้กับพวกมันถูกหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมยังไม่มีการแถลงถึงการเชื่อมโยงคดีกับการสืบเส้นเงินโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
“ ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมี พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ยังไม่เคยมีการบังคับใช้อย่างเต็มที่”
นายวิโรจน์กล่าวว่า กลุ่มจีนเทาหรือมาเฟียข้ามชาติย่อมทำงานเป็นขบวนการ และต้องอาศัยความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ที่ชั่วร้าย คอยปรนเปรอและเป็น สุนัขรับใช้ ของขบวนการ ดังนั้น หากต้องการจัดการปัญหาให้เด็ดขาด รัฐไม่ควรจับแค่ปลาซิวปลาสร้อย แต่ต้องสืบถึงเส้นทางการเงินและทลายเครือข่ายใหญ่ให้ได้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นที่อื่นอีกหรือไม่ นายวิโรจน์ตอบว่า เป็นไปไม่ได้ที่มาเฟียข้ามชาติจะดำเนินการได้เฉพาะในเรือนจำโดยไม่มีเครือข่ายนอกเรือนจำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาดารานางแบบ ยาเสพติด หรือการเอื้อประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งต้องมีคนไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือแม้แต่ตำรวจบางนายร่วมมือด้วย พร้อมถามกลับว่าแล้วคุณจะไม่สืบไปถึงตรงนั้นหรือ
นายวิโรน์กล่าวว่าโลกทุกวันนี้ การทำอะไรที่ชั่วร้าย มันไม่มีฟรีอยู่แล้ว ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนและเงินที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย หากรัฐบาลไม่สืบเส้นทางการเงินแล้วตัดตอนเพียงเจ้าหน้าที่รายย่อย ย่อมไม่สามารถทลายทั้งเครือข่ายได้ โดยเฉพาะเมื่อขบวนการนี้อาจเชื่อมโยงสแกมเมอร์และกลุ่มทุนผิดกฎหมายระดับใหญ่
นายวิโรจน์ทิ้งท้ายว่า กลุ่มจีนเทาเริ่มตั้งเครือข่ายในไทยตั้งแต่ยุคคสช. และตั้งคำถามว่าทำไมในยุคนั้นที่มีมาตรา 44 ที่ใช้อำนาจได้เต็มที่ จึงปล่อยให้มาเฟียต่างชาติสร้างเครือข่ายและอิทธิพล จนสามารถซื้อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ พร้อมฝากประชาชนร่วมตั้งคำถามและติดตามความจริงให้ถึงที่สุด