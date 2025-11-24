นายกฯ ชื่นชม “จีโน่” คว้าแชมป์กอล์ฟ CME 2 ปีติด เตรียมเชิญเข้าทำเนียบฯ ขอบคุณสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

นายกฯ อนุทิน ชื่นชม “โปรจีน-อาฒยา” คว้าแชมป์กอล์ฟรายการใหญ่ CME 2 ปีติดต่อกัน เตรียมเชิญเข้าทำเนียบฯ ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
วันนี้ (24 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความยินดีและชื่นชม “โปรจีน” หรือ "จีโน่" อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลก หลังคว้าแชมป์รายการใหญ่ส่งท้ายปี CME Group Tour Championship ที่สหรัฐอเมริกา เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยผลงานยอดเยี่ยมและทำสกอร์รวม 26 อันเดอร์พาร์ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกอล์ฟไทยอีกครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานของโปรจีน พร้อมขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุข ภาคภูมิใจ และได้เห็นศักยภาพของคนไทยในการแข่งขันรายการระดับโลก
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ความสำเร็จของโปรจีนจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทย และแสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถพัฒนาตนเองจนก้าวสู่ระดับโลกได้
ทั้งนี้ เมื่อโปรจีนเดินทางกลับถึงประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะเชิญโปรจีน พร้อมครอบครัวและโค้ช เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกล่าวคำขอบคุณและแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ โดยถือเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมนักกีฬาจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล อาทิ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ คว้ารองแชมป์ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รางวัล แต่นับว่าการได้ลงแข่งขันในรายการระดับโลกนักกีฬาได้ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยทุกประเภท เพราะนอกจากจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศแล้ว กีฬายังได้พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องด้วย