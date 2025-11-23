อึ๋มครึ้มตั้งแต่เริ่ม "สนธยา-สุชาติ" ถกเครียดในภท.แย่งเขต 1 ชลบุรี "ชาดา" แจมสะพัดขอเขต 8-9 แต่แห้ว

สองผู้ยิ่งใหญ่เมืองชล ถกเครียดหน้าลิฟต์ภูมิใจไทย เหตุแย่งคุมเขต 1 ชลบุรี ขณะที่ "ชาดา" สมทบวงสนทนา ลือกระหึ่มขอเขต 8-9 แต่เจ้าถิ่นไม่ให้
วันนี้ (23พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางออกจากพรรคภูมิใจไทย เพื่อลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากนั้นนายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำบ้านใหญ่ชลบุรี ได้เรียกนายสุชาติ ชมกลิ่น พูดคุยเป็นการส่วนตัว บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 ของที่ทำการพรรคภูทิใจไทย ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด นอกจากนี้ยังมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ร่วมมาสมทบพูดคุยด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า มีข้อสังเกตว่า การที่บ้านใหม่ และบ้านใหญ่ชลบุรี มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย เป็นที่จับตาเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบ้านใหญ่แสนสุข ตระกูลคุณปลื้ม และเป็นบ้านใหม่ของนายสุชาติ ซึ่งเคยเป็นสส.ในเขตดังกล่าว จึงต้องจับตาว่า จะมีข้อตกลงอย่างไรว่า จะให้นายสนธยา หรือนายสุชาติ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องผู้สมัครในพื้นที่เขต 1 ชลบุรี
ทั้งนี้การสนทนาของทั้งคู่ผ่านไปประมาณ 15 นาที จังหวะนั้นนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี ได้เดินเข้าไปทักทายทั้งคู่ ทำให้บรรยากาศการพูดคุยดูผ่อนคลายขึ้น
มีรายงานว่า การเลือกตั้งสมัยหน้า นายสุชาติ ขอเขต 1 แต่นายสนธยา ไม่ยอม เพราะถือเป็นฐานเสียงเดิม
รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า นายชาดา แสดงความประสงค์จะส่งคนของตัวเองลงสมัครเขต 8 และเขต 9 แต่นายสนธยา ไม่ยอม เนื่องจากต้องการดูแลรับผิดชอบด้วยตัวเอง