“ธรรมนัส”ฝ่าฝน ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยอพยพ ปชช.-ผู้ป่วย ตั้งโรงครัวดูแลประชาชน สัตว์เลี้ยง ติดตามระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลาใกล้ชิด

วันนี้( 23 พ.ย.)นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ (22 พ.ย.68) ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นำเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พร้อมรถบรรทุก 10 ล้อ ช่วยอำนวยความสะดวก อพยพประชาชนและผู้ป่วยจากจุดน้ำท่วมสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนด้วยตนเองท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในระหว่างลงพื้นที่ ร้อยเอก ธรรมนัส ทราบว่าชาวบ้านกว่า 10,000 คนกำลังขาดแคลนอาหาร จึงสั่งกรมชลประทานตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนทันที นอกจากนี้ในส่วนของสัตว์เลี้ยง ได้ประสานกรมปศุสัตว์ให้ดูแลเรื่องอาหารแล้ว ย้ำทั้งคนและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบต้องมีข้าวกิน
ส่วนสภาพของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่น โรงเรียนบ้านคลองหวะ หรือโรงเรียนทวีรัตน์ราษฎร์ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะลงมาช่วยเหลือครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนด่วน