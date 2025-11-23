“จักรพงศ์”มองส่งสัญญาณบวก คาด ดร.แดน รับเทียบเชิญ “พรรคไทยชนะ”เป็นแคนดิเดตนายกฯ ชี้ ประเทศกำลังอยู่ในห้วงวิกฤต ต้องเร่งคลี่คลาย

วันนี้( 23 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองใกล้จังหวะยุบสภา พรรคไทยชนะ ได้ทาบทาม ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ “Dr. Dan can do” นักวิชาการชื่อดัง ที่ได้รับการยอมรับในฐานะนักคิดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เพื่อเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค
โดย นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมด้วย นายโกศล หกสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค และ นายประสงค์ แก้ววิจิตร กรรมการบริหารพรรค ได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เพื่อขอคำปรึกษาและยื่นเทียบเชิญอย่างเป็นทางการ บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และสะท้อนความตั้งใจจริงของพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่หวังผลักดันบุคคลที่มีศักยภาพเข้าสู่สนามเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ระหว่างการหารือ เมื่อพูดคุยถึงปัญหาปากท้อง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาความศรัทธาทางการเมืองที่สังคมกำลังเผชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้เปราะบางมาก หากความรู้ความสามารถของผมจะช่วยกอบกู้สถานการณ์ได้ ผมก็มิอาจเพิกเฉย ขอนำข้อเสนอนี้ไปไตร่ตรองด้วยหัวใจที่รักชาติ
โดย นายจักรพงศ์ เปิดเผยภายหลังว่า ตนมองว่าการพบปะพูดคุยในวันนี้เป็นสัญญาณบวกที่ดร.แดนกำลังพิจารณาเข้าร่วมกับพรรคไทยชนะอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อผลสำรวจจากนิด้าโพลชี้ว่า มีประชาชนกว่า 30% ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือผู้นำประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคเกิดใหม่มีพื้นที่ในการเติบโต หาก ดร.แดน ตัดสินใจตอบรับ จะถือเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทย และอาจเขย่าพลังคะแนนจากกลุ่มผู้เลือกตั้งที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นของประเทศในขณะนี้