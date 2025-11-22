เพจดังตีข่าว “อาร์ตถึงแก่น” แง้มเปิดตัวชิงสภาฯ กรุงเทพฯ ใต้ชายคาภูมิใจไทย โซเชียลคึกคักจับตาคนรุ่นใหม่สายอนุรักษนิยมขยับเกม

โลกโซเชียลจับตา หลังเพจสายการเมือง “เชียร์ลุง” ปล่อยข่าวกอสซิปแบบจัดเต็มว่า “อาร์ตถึงแก่น – อรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง” อินฟลูเอนเซอร์การเมืองชื่อดัง และพิธีกรผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อกว่า 20 ปี เตรียมกระโดดลงสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ ในนามผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย สร้างเสียงวิจารณ์และคอมเมนต์สนับสนุน
เป็นกระแสหลังเจ้าตัวไปปรากฏตัวแบบไม่ทันให้ตั้งตัวในรายการ “มัลลิกาโชว์” ทางช่องแนวหน้า โดยมี ติ่ง มัลลิกา และ อัญชลี ไพรีรัก นั่งประกบเป็นพิธีกร ซึ่งช่วงรายการที่เปิดตัวนั้นกลายเป็นไวรัลทันที เมื่อพิธีกรทั้งสองร่วมร้องเพลง–ส่งกำลังใจให้อาร์ตถึงแก่น พร้อมอวยพรแบบไม่มีกั๊กว่าขอให้ “ถล่มพรรคคู่แข่ง” กันไปเต็ม ๆ จนชาวเน็ตเอาไปสานต่อกันคึกคักทั้งฝั่งหนุนและฝั่งตั้งคำถาม
คนสื่อ ผันตัวลงสนามจริง
อาร์ตถึงแก่นเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรและผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ก่อนขยายบทบาทสู่การเป็นนักจัดรายการวิเคราะห์ข่าวออนไลน์และผู้สร้างคอนเทนต์ทางสังคมและการเมืองในโลกออนไลน์ ด้วยสไตล์การนำเสนอที่ชัดเจน ตรงประเด็น และมีฐานผู้ติดตามทั้งจากฝั่งอนุรักษนิยมและผู้สนใจการเมืองทั่วไป
นอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยทำงานการเมืองในคณะอนุกรรมาธิการและคณะอนุกรรมการวุฒิสภาหลายชุด รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนด้านประชาสัมพันธ์ในองค์กรต่อต้านการทุจริต และหน่วยงานอิสระด้านคุณธรรมและข้อมูลสาธารณะ ทำให้การตัดสินใจก้าวสู่สนามเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็น “จังหวะสำคัญ” ของคนสื่อรุ่นใหม่ที่เลือกลงมือทำการเมืองจริงจัง
โซเชียลวิพากษ์—ทั้งแรงเชียร์และตั้งคำถาม
หลังข่าวหลุดจากเพจเชียร์ลุง กระแสความคิดเห็นในโซเชียลสนับสนุน หลายคนมองว่าการเปิดตัวเช่นนี้ทำให้ภูมิใจไทยมีแต้มต่อในแง่ภาพผู้สมัครรุ่นใหม่สายอนุรักษนิยม ที่มาพร้อมทักษะการสื่อสารและฐานผู้ติดตามชัดเจน ขณะที่อีกฝ่ายตั้งคำถามถึงบทบาทที่ผ่านมาและความท้าทายในสนามเมืองหลวง ที่ขึ้นชื่อว่าแข่งดุและไม่อ่อนข้อให้หน้าใหม่ง่าย ๆ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายคนเห็นตรงกันคือ การเข้าสู่การเมืองของอาร์ตถึงแก่นอาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเล็ก ๆ ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนที่มองหาคนรุ่นใหม่แต่ยังต้องการจุดยืนด้านคุณธรรมในเชิงอนุรักษนิยม
ภูมิใจไทยเปิดเกมใหม่? – เปิดพื้นที่ให้เลือดใหม่ในเมืองหลวง
การเลือกดึงผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีอิทธิพลในโซเชียลเข้ามาเสริมทีม ทำให้เกิดการวิเคราะห์ว่าภูมิใจไทยอาจกำลังขยายฐานคนรุ่นใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสมรภูมิที่พรรคใหญ่ต้องแย่งชิงกันอย่างดุเดือด โดยเฉพาะในยุคที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหันมาสนใจบุคลิก วิธีสื่อสาร และท่าทีทางการเมืองของผู้สมัครมากกว่าสมัยก่อน
ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า…ต้องลุ้นว่าคนรุ่นใหม่สายอนุรักษ์นิยมจะปักหลักได้หรือไม่
แม้ยังต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากพรรค แต่สัญญาณต่าง ๆ ทำให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยอาจกำลังเดินเกมปรับภาพลักษณ์ เพื่อดึงกลุ่มเยาวชน–คนเมืองที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมแบบทันสมัยเข้ามาเป็นฐานใหม่ ซึ่งกรณีของอาร์ตถึงแก่นจึงเป็นหนึ่งใน “ตัวแปรสำคัญ” ที่สังคมจับตาอยู่ในเวลานี้
หากเจ้าตัวลงสมัครจริง ศึกเลือกตั้งกรุงเทพฯ อาจมีสีสันใหม่ และคำถามสำคัญคือ—คนรุ่นใหม่สายอนุรักษนิยม จะสามารถทะลุเข้าสู่สภาด้วยแรงโซเชียลและประสบการณ์ด้านสื่อได้จริงหรือไม่