ฝนเทหนักภาคใต้! ชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำ-ผลักดันน้ำ รับมือท่วมหลายจังหวัด

ชป.เร่งรับมือฝนถล่มภาคใต้ตอนล่าง บางจุดพุ่งกว่า 400 มม. เกิดน้ำท่วมลุ่มต่ำหลายพื้นที่ สุราษฎร์ฯ–นครศรีฯ–ปัตตานี–สงขลา อ่วมหนัก น้ำเอ่อท่วมชุมชน เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ-ประสานทุกหน่วยบรรเทาผลกระทบ ตามนโยบาย “ธรรมนัส” จนกว่าจะคลี่คลาย
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2568) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานว่า จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ ส่งผลให้หลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ปริมาณฝนสะสมในบางพื้นที่สูงกว่า 300 - 480 มิลลิเมตร (มม.) ภายใน 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลัก พื้นที่ลุ่มต่ำ และเขตชุมชนหลายแห่งมีน้ำเอ่อท่วมขังต่อเนื่อง
ปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง จากการติดตามพบว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุด ได้แก่บ้านคลองหิน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 477 มม.บ้านลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 389.5 มม. อบต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 384 มม. บ้านเตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 382 มม. บ้านปากช่อง อ.จะนะ จ.สงขลา 381.5 มม.
จากเหตุที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส
กรมชลประทาน ได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรอื่นๆ เร่งให้ความช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์