“ดร.เอ้” ลั่นกลองเลือกตั้ง ปล่อยไลน์อัป กทม. 33 เขต ส่ง “เนย-กุลธิภัสร์” ดาวดวงใหม่สู้ศึกเมืองหลวงชูนโยบาย “แก้มลิงเจ้าพระยา” มัดใจคนกรุง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2568 ที่ทำการพรรคไทยก้าวใหม่ ถนนวิภาวดีรังสิต ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรค พร้อม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค เปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร ส.ส.กทม. ชุดแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศจุดยืน “ส่งครบทุกเขต ลุยเต็มกำลัง 33 เขตกรุงเทพฯ” พร้อมแถลงนโยบายใหญ่ “แก้มลิงเจ้าพระยา” ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืนให้คนกรุง
ดร.เอ้ ลั่นกลางเวที พรรคไทยก้าวใหม่จะลงพื้นที่แนะนำตัวผู้สมัครพร้อมนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว เพราะนี่คือปัญหาเรื้อรังที่ทำให้กรุงเทพฯ พังซ้ำๆ ทุกปี
โดยพรรคเสนอโมเดลใหม่สกัดน้ำตั้งแต่ภาคเหนือ โดยผันน้ำออกด้านข้างเป็น “ก้างปลา” และใช้เทคโนโลยีค้นหา กรวยทราย เพื่อผันน้ำลงสู่ธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงมากรุงเทพฯ ซึ่งมีชั้นดินเหนียว ระบายไม่ได้
แต่ชั้นเดียวไม่พอ กรุงเทพฯยังเจอน้ำทะเลหนุนสูงจนระบายลงทะเลไม่ได้ จึงต้องใช้ “แก้มลิงเจ้าพระยา” ทำแนวกำแพงกั้นน้ำเพิ่มสมดุลในฤดูน้ำหลาก รับมือวิกฤติคู่ขนาน “น้ำเหนือ–น้ำทะเลหนุน” ที่กำลังขยับขึ้นมาถึงอยุธยา–อ่างทอง จนเกษตรทำไม่ได้ และมีความเสี่ยงที่กรุงเทพฯ “จะจมน้ำในไม่กี่ปี”
ดร.เอ้ ระบุว่า แนวทางเดิมสร้างพนังสูงขึ้นเรื่อยๆ ใช้กระสอบทรายหลายล้านลูก สูญงบประมาณมหาศาลนับล้านล้านบาทไม่ยั่งยืน
พรรคไทยก้าวใหม่เสนอเปลี่ยนเกม สร้าง “แก้มลิงเจ้าพระยา” ฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ เพื่อรับมือวิกฤติ และผลิตพลังงานอนาคต แผนนี้จะรองรับอุตสาหกรรม AI และการพัฒนา ECC พร้อมเพิ่มพลังงานสะอาดให้โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
จากนั้นพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครประสงค์ลงสมัคร กทม. ชุดแรก ประกอบด้วย เนย-กุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ ,กัณฑ์ มนต์กันภัย ,ดร.ณรงค์ พลมาตร์ ,ดร.ปภพพล เติมธีรกิจ ,ดร.รัชพล พุทธรักษา ,ภาวุฒิ จุณณานนท์ ,ทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค ,ทิพย์รัมภา วิธูชุลีโชติ ,ธนกร บรรพศิริ ,เนตรสกาว ชาหอม ,จิดาภา วิไลวรางกูร ,ผศ.รุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์ ,ศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ ,อภิชชยา เทพโสธร ,โชติพงศ์ สรรเสริญ
ภายหลังเปิดตัว เนย – กุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ ผู้ประสงค์ลงสมัคร ส.ส.กทม. พรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพรรคไทยก้าวใหม่ วันนี้ขอโอกาสจากประชาชน เพราะถึงเวลาที่กรุงเทพฯ ต้องการคนทำงานที่ ลงพื้นที่จริงฟังจริง แก้ปัญหาได้จริง โดยจะนำประสบการณ์จากสายธุรกิจ และการทำงานชุมชน มาพัฒนาคุณภาพชีวิต การเดินทาง และเศรษฐกิจเมือง ให้เห็นผล
“กรุงเทพฯ ต้องไม่ใช่พื้นที่ของคำสัญญา แต่ต้องเป็นแผนงานที่ทำได้จริง และเริ่มได้ทันที” เนยย้ำ