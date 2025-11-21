ถึงคิว! 4 ร่างกม.รอง คุม "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" มท.-สธ. ถาม จังหวัด /ท้องถิ่น เน้น "เพิ่มลดเวลาขาย-ลากยาวไม่เกินชั่วโมง-เพิ่มค่าปรับ"

มหาดไทย เวียนด่วน! 77 จังหวัด - 7 พัน อปท. ให้ความเห็น 4 ร่างกฎหมายลําดับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบับแรก ถามความเห็นต่อ การกําหนดเวลาห้ามขาย 11.00 น. - 14.00 น. และ 17.00 น. - 24.00 น. รวมถึง"ทดลอง"ขยายช่วงเวลาขาย 11.00 น.- 24.00 น. หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ฉบับสอง ถามความเห็น ให้นั่งดื่มต่อเนื่องไปได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ฉบับสาม ว่าด้วยอำนาจในการตักเตือนและสั่งให้ระงับการเผยแพร่สื่อโฆษณา ฉบับสุดท้าย ถามความเห็น จ่อเพิ่มอัตรา "เงินค่าปรับ" จากที่กำหนดไว้ในบัญชี
วันนี้ (21 พ.ย. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกระบวนการขยายระยะเวลาขายแอลกอฮอล์ในช่วง 14.00-17.00 น. ได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงความคืบหน้าต่อข้อเสนอขยายเวลานั่งดื่มจากหลังเวลา 24.00 น.ออกไป
ล่าสุด มหาดไทย ได้เวียนหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ และส่วนราชการในกำกับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลําดับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่
ฉบับแรก ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....
โดยมีประเด็นคำถามที่รับฟังความคิดเห็น ได้แก่
1. เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11.00 น. - 14.00 น. และ 17.00 น. - 24.00 น.
2. เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเติมให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 11.00 น.- 24.00 น. เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
3. เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนำมารายงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพิจารณาต่อไป
4. เห็นด้วยหรือไม่กับการยกเว้นเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบิน ที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ฉบับสอง ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กําหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .....
โดยมีประเด็นคำถามที่รับฟังความคิดเห็น ได้แก่
1. เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดข้อยกเว้นมาตรการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยให้ผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนหมดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(หากเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ โรงแรม สถานบริการ สามารถบริโภคได้ตามกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานที่นั้น ๆ)
ฉบับสาม ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตักเตือนหรือสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระทํา รวมถึงการสั่งให้ระงับการเผยแพร่สื่อโฆษณา พ.ศ. ....
โดยมีประเด็นคำถามที่รับฟังความคิดเห็น ได้แก่
1. เห็นด้วยหรือไม่ ที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระทำความผิด รวมถึงสั่งให้ระงับการเผยแพร่สื่อโฆษณาได้ไม่เกินสองครั้งต่อหนึ่งฐานความผิด
2. เห็นด้วยหรือไม่กับแบบการตักเตือนการสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระทำและการสั่งให้ระงับการเผยแพร่สื่อโฆษณาที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ฉบับสี่ ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
โดยมีประเด็นคำถามที่รับฟังความคิดเห็น ได้แก่
1. เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ สามารถพิจารณาได้ว่าหากลักษณะหรือพฤติการณ์ของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดในกรณีการกระทำความผิดมีลักษณะร้ายแรง
"อาจกำหนดจำนวนเงินค่าปรับให้เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราการเปรียบเทียบ (แบบ ปท.1) หรือกำหนดอัตราขั้นสูงก็ได้"
2. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคล ซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอาการมึนเมา ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
(ปรับครั้งแรก 5 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 8 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสนบาท)
3. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ ตามมาตรา 30 (1) (ปรับครั้งแรก 5 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 8 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสนบาท)
4.เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32/1
(ปรับครั้งแรก 5 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 8 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสนบาท /เว้นแต่การกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปรับ 5 แสนบาท)
5. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานใช้ชื่อเสียงเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณชนโดยการแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32/2 (ปรับครั้งแรก 3 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 6 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสนบาท)
6. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้นหรือโฆษณาโดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ตามมาตรา 32/3
(ปรับครั้งแรก 3 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 6 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสน/เว้นแต่การกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปรับ 5 แสนบาท)
7. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ เพื่อสาธารณประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะที่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32/4
(ปรับครั้งแรก 3 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 6 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสน/เว้นแต่การกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปรับ 5 แสนบาท)
8. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 32/5
(ปรับครั้งแรก 3 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 6 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 1 แสน/เว้นแต่การกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปรับ 5 แสนบาท)
9. เห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าปรับความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 34 (1) – (5)
(ปรับครั้งแรก 1 หมื่นบาท ครั้งที่สอง 3 หมื่นบาท ครั้งที่สาม 5 หมื่นบาท)
โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ระหว่าง 15 - 29 พฤศจิกายน 2568 ผ่านระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค