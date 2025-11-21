นายกฯเปิดอาคารผู้ป่วยนอกรพ.พิจิตร รับการขยายบริการสาธารณสุข ส่งมอบรถพยาบาล 14 คันให้รพ.สต.

"อนุทิน" เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) โรงพยาบาลพิจิตร รองรับการขยายบริการด้านสาธารณสุข และร่วมพิธีส่งมอบ-ปล่อยขบวนรถพยาบาล 14 คันให้กับ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.พิจิตร
วันนี้ (21 พ.ย.68) เวลา 14.50 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) โรงพยาบาลพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยา (อาคารผู้ป่วยนอก หลังใหม่) โรงพยาบาลพิจิตร โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณโรงพยาบาลพิจิตร ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นไปยังที่อาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) จากนั้น นายกรัฐมนตรีเข้าประจำแท่นเปิดป้ายทำพิธี โดยกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารผู้ป่วยนอก พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 3 ราย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พบปะมวลชน อสม. บริเวณห้องโถง จำนวนกว่า 1,200 คน รวมทั้งรับมอบช่อดอกไม้จากผู้แทนข้าราชการสาธารณสุข ที่มารอต้อนรับ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสมัยที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังถึงการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาและกล่าวคำว่า "ขอให้หายไว ๆ'
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินออกมาบริเวณอาคารอุบัติเหตุ บำบัดโรค และพักคนไข้ เพื่อร่วมพิธีส่งมอบรถพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมร่วมปล่อยแถวรถพยาบาล จำนวน 14 คัน
สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) ได้รับการจัดสรรงบลงทุนปีงบประมาณ 2566 จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,530 ตารางเมตร โดยแต่ละชั้นของอาคารกำหนดให้บริการดังนี้ ชั้น 1 งานพยาธิวิทยาคลินิก และ OPD ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 งานจุลชีววิทยาและเพาะเชื้อแบคทีเรีย ชั้น 3 งานทันตกรรม/ศูนย์ตรวจสุขภาพ/Premium Clinic/I-Claim และให้บริการนอกเวลาโดยคลินิกพิเศษเฉพาะทาง SMC ชั้น 4 OPD หู คอ จมูก ตา และคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม ชั้น 5 OPD สูตินรีเวชกรรม และ OPD กุมารเวชกรรม
จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองพิจิตร เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชาวจังหวัดพิจิตรรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง