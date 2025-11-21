"อนุทิน" ยันฟันไม่เลี้ยง ใครเอี่ยวเอื้อนักโทษจีนเทา นำของต้องห้าม-ผู้หญิงเข้าเรือนจำ ซัดจงใจเลี่ยงกฎระเบียบ บอกที่ผ่านมาส่งหัวโจกกลับประเทศต้นทางรับโทษแล้วหลายราย
วันที่ 21 พ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุถึงกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เอื้อนักโทษกลุ่มจีนเทาให้นำของต้องห้ามรวมไปถึงผู้หญิงเข้าไปในเรือนจำ ได้สั่งการเรื่องนี้อย่างไร ว่า ทาง พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องสั่งการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด
เมื่อถามว่าการที่นำผู้หญิงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าไปภายในเรือนจำ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามร้ายแรง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องรอให้สำนวนออกมา แต่หากใครทำผิดเราก็ไม่เว้นอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าอยากเน้นย้ำอะไรหรือไม่เนื่องจากขณะนี้เองกลุ่มจีนเทาเข้าไปแทรกซึมในส่วนราชการแล้ว นายอนุทิน ระบุว่า นั่นสิ ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งเราได้ส่งพวกหัวโจก กลับไปรับโทษยังประเทศต้นทางของเขาก็หลายรายแล้ว พร้อมดำเนินการทั้งยึดทรัพย์ ถอนสัญชาติ และดำเนินการทุกอย่าง
เมื่อถามว่าจะมีการเอาผิด ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความผิดไปถึงไหน คนนั้นต้องถูกลงโทษ ซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว และเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เป็นการจงใจเลี่ยงกฎระเบียบ ซึ่งต้องมีการดำดนินการอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการอยู่แล้วไม่ต้องกังวล