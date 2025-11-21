xs
นายกฯ ขู่ฟันไม่เลี้ยง ใครเอี่ยว​เอื้อนักโทษจีนเทา​ นำของต้องห้าม​ -​ ผู้หญิงเข้าเรือนจำ​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" ยัน​ฟันไม่เลี้ยง​ ใครเอี่ยว​เอื้อนักโทษจีนเทา​ นำของต้องห้าม​-​ผู้หญิงเข้าเรือนจำ​ ซัด​จงใจเลี่ยงกฎระเบียบ​ บอกที่ผ่านมาส่งหัวโจกกลับประเทศต้นทางรับโทษแล้วหลายราย​​

วันที่ 21 พ.ย.นายอนุทิน​ ชาญวีรกุล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุถึงกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพ​ เอื้อนักโทษกลุ่มจีนเทา​ให้นำของต้องห้ามรวมไปถึงผู้หญิงเข้าไปในเรือนจำ​ ได้สั่งการเรื่องนี้อย่างไร ว่า​ ทาง พลตำรวจโทรุทธพล​ เนาวรัตน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ ต้องสั่งการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ​ ใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด

เมื่อถามว่าการที่นำผู้หญิงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าไปภายในเรือนจำ​ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามร้ายแรง นายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า​ ต้องรอให้สำนวนออกมา แต่หากใครทำผิดเราก็ไม่เว้นอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าอยากเน้นย้ำอะไรหรือไม่เนื่องจากขณะนี้เองกลุ่มจีนเทาเข้าไปแทรกซึมในส่วนราชการแล้ว นายอนุทิน​ ระบุว่า นั่นสิ​ ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่​ ซึ่งเราได้ส่งพวกหัวโจก กลับไปรับโทษยังประเทศต้นทางของเขาก็หลายรายแล้ว​ พร้อมดำเนินการทั้งยึดทรัพย์​ ถอนสัญชาติ และดำเนินการทุกอย่าง

เมื่อถามว่าจะมีการเอาผิด ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า​ ความผิดไปถึงไหน​ คนนั้นต้องถูกลงโทษ​ ซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว​ และเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น​ เป็นการจงใจเลี่ยงกฎระเบียบ​ ซึ่งต้องมีการดำดนินการอยู่แล้ว​ ไม่ต้องกังวล​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการอยู่แล้วไม่ต้องกังวล

