ไม่ดีแน่! "ไอติม" เปรียบ "อนุทิน" ยุบสภา 12 ธ.ค.เหมือนผู้รับเหมาทิ้งงาน ย้ำ MOA ยื่นซักฟอกเมื่อใดก็ได้

“ไอติม” ชี้ “อนุทิน” ยุบสภา 12 ธ.ค. ไม่เป็นผลดีแน่นอน เทียบ “ผู้รับเหมาทิ้งงาน” ชี้เจตนารมณ์ รธน.ไม่ต้องการให้หนีตรวจสอบ ยันพรรคประชาชนยืน 3 เงื่อนไข MOA เคารพสิทธิ์เพื่อไทยจะยื่นซักฟอกเมื่อใดก็ได้
วันที่ 21 พ.ย. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค. ซึ่งอาจทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุด ว่า ท่าทีดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาลแน่นอน โดยเฉพาะต่อตัวนายกรัฐมนตรีเองในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึง
“หากนายกฯ ตัดสินใจยุบสภาเพื่อหลีกหนีการตรวจสอบหรือปัดความรับผิดชอบเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ต่างจาก “ผู้รับเหมาทิ้งงาน” หรือ “ปิดกิจการหนีการตรวจสอบ” แม้จะยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายว่าการยุบสภาหลังถูกยื่นอภิปรายจะทำได้หรือไม่ แต่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าไม่ต้องการให้นายกฯ ใช้อำนาจเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ”
โฆษกพรรคประชาชนย้ำว่า พรรคมี 3 เงื่อนไขในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ 1.หากนายกฯ ไม่ยุบสภาภายในวันที่ 31 ม.ค. 2569 ถือว่าขัด MOA และพรรคจะยื่นอภิปราย 2.หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เสร็จในวาระ 3 ภายในสิ้นปี และ 3. หากรัฐบาลทำสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน แม้ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 1–2 ก็สามารถยื่นอภิปรายได้
นายพริษฐ์ ระบุว่า แม้พรรคประชาชนไม่ใช่ฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียว แต่ทุกพรรคมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการยื่นอภิปรายตามมาตรา 151 และหากมีการยื่น พรรคประชาชนก็พร้อมทำหน้าที่ในสภาเต็มที่
เมื่อถามว่าหากนายกฯ ยุบสภาวันที่ 12 ธ.ค. ทั้งที่การแก้รัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จ จะถือว่าพรรคภูมิใจไทยผิด MOA หรือไม่ นายพริษฐ์ตอบว่า ข้อตกลงดังกล่าวมี 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การยุบสภาภายใน 31 ม.ค. 2569 และการผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงต้องมี 2 คำถามในประชามติพร้อมการเลือกตั้ง หากไม่เป็นไปตามนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไข MOA
”การที่นายอนุทินประกาศว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พรรคภูมิใจไทย หากยุบสภาช่วงใกล้เลือกตั้งในลักษณะ “ทิ้งงานหนีตรวจสอบ” ก็ย่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ตัวนายกฯ เอง“
ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าหากยุบสภาก่อน ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไม่ถึงปลายทาง พรรคประชาชนจะสนับสนุนนายกฯ ในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายพริษฐ์ระบุว่า ทุกพรรคควรร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะเป็นภารกิจระดับประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ส่วนการชะลอการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นผลดีหรือไม่ นายพริษฐ์กล่าวเพียงว่า เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยว่าจะยื่นเมื่อใด ยื่นใคร หรือจะไม่ยื่น ซึ่งพรรคประชาชนเคารพการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเต็มที่