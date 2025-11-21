"วัชระ" บุกสภา 2 หมื่นล้าน พาดู "บันไดไม้ตะเคียนทอง" ปริศนา จี้ "วันนอร์" ตรวจสอบ

"วัชระ" บุกสภา 2 หมื่นล้าน ชี้ "บันไดไม้ตะเคียนทอง" ปริศนา จี้ "วันนอร์" ตรวจสอบ ถามนายกฯ อนุทิน มีทุจริตก่อสร้างหรือไม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยังคงเดินหน้าเกาะติดความไม่ชอบมาพากลของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน) มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท โดยล่าสุดได้เปิดปฏิบัติการนำสื่อมวลชนและประชาชนเข้าสำรวจพื้นที่ภายในอาคาร พร้อมตั้งคำถามถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เกี่ยวกับประเด็นที่เคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือ "บันไดไม้ที่อ้างว่าเป็นไม้ตะเคียนทอง" ว่าเป็นของจริงและสามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่
นอกจากนี้ นายวัชระ ยังได้ส่งคำถามไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อยืนยันว่า โครงการรัฐสภาแห่งนี้มีการทุจริตจริงหรือไม่ ตามที่เคยปรากฏเป็นข่าวในอดีต นับเป็นอีกครั้งของการตรวจสอบที่เน้นย้ำความโปร่งใสของสมบัติชาติ.