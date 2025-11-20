"ชยพงศ์ สายฟ้า" รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ห่วงค่านิยมสังคมบิดเบี้ยว เด็กเยาวชนเลียนแบบนักการเมืองวัยรุ่นสร้างตัวรวยเร็วเอี่ยวทุนเทา จี้รัฐเร่งเสริมทักษะเท่าทันสแกมเมอร์ ก่อนตกเป็นเหยื่อ
จากกระแสสังคมที่กำลังเผชิญปัญหาสแกมเมอร์ โดยเฉพาะกรณีที่มีนักการเมืองและบุคคลมีชื่อเสียงบางรายถูกเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์และกลุ่มทุนสีเทา ซึ่งใช้ความน่าเชื่อถือและสถานะทางสังคมเป็นเครื่องมือสร้างเส้นทางลัดสู่ความมั่งคั่งและก้าวขึ้นมาสู่ถนนการเมืองโดยใช้เงินซื้อเสียงที่ได้มาจากการประกอบอาชีพไม่สุจริต บนความเดือดร้อนของประชาชนนั้น
นายชยพงศ์ สายฟ้า นักบริหารการศึกษาและรองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ แสดงความกังวลต่อประเด็นว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจทำให้เด็กและเยาวชนซึมซับค่านิยมที่ผิด เห็นความร่ำรวยรวดเร็วจากเส้นทางที่ไม่โปร่งใสเป็นเรื่องปกติ หากรัฐไม่เร่งปราบปรามอย่างจริงจัง เยาวชนอาจถูกชักจูงไปสู่พฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือหลงเชื่อกลโกงของสแกมเมอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
นายชยพงศ์ ยังกล่าวด้วยว่า ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ควบคู่กับการบรรจุ Digital Literacy หรือทักษะดิจิทัลในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันกลโกง ตรวจสอบข้อมูล ป้องกันภัยไซเบอร์ และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ พร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐจัดมาตรการสนับสนุนครูและผู้ปกครอง เพื่อเสริมความรู้ทันภัยออนไลน์ในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
"หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันนี้ สังคมจะต้องเผชิญความสูญเสียรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจและชีวิตของเหยื่อสแกมเมอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องให้เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อ หรือหลงเดินสู่เส้นทางที่ผิดพลาดในอนาคต" นายชยพงศ์ กล่าว