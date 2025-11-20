นายกฯ ชี้ ต้องมีคนรับผิดชอบเขมรจุดประทัดป่วน AOT ชัดแล้วใครละเมิดปฏิญญา ย้ำ กู้ระเบิดไม่แบ่งแยก

“อนุทิน” ชี้ ต้องมีคนรับผิดชอบ หลังทหารกัมพูชาจุดประทัดระหว่าง AOT ลงพื้นที่บ้านชำราก จ.ตราด บอก ชัดแล้วใครกันแน่ละเมิดปฏิญญาสันติภาพ ย้ำ กู้ทุ่นระเบิดไม่แบ่งแยกว่าของใคร แต่ต้องเก็บกู้ตามหลักมนุษยธรรม
วันนี้ (20 พ.ย.) เมื่อเวลา 17.30 น. ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารกัมพูชามีการจุดประทัดระหว่างที่คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ( AOT) ลงพื้นที่ที่บ้านชำราก จังหวัดตราด ว่า เป็นเรื่องที่ต้องมีคนรับผิดชอบ ก่อนย้อนถามกลับว่า แล้วแบบนี้ใครเป็นคนละเมิด Joint declaration แน่นอนว่า ไม่ใช่ไทย เพราะวันนี้คณะ AOT พร้อมที่จะออกมายืนยันว่าไทยไม่ได้เป็นผู้ละเมิดข้อตกลง ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องมีการส่งเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ เพราะหากไม่มีความปลอดภัย จะพาเขามาเสี่ยงกับเราไม่ได้ แต่ถ้าเสียงไม่ได้ ก็ต้องมีคนไปบอกคู่กรณีของเราว่าจะดำเนินการรับรองความปลอดภัยอย่างไร เราถึงจะกู้ทุ่นระเบิดได้
นายกฯ ยังย้ำด้วยว่า เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บอกว่า ต้องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างมีมนุษยธรรม ดังนั้น หากเป็นการกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แล้ว ไม่ว่าเป็นทุ่นระเบิดของใครก็ต้องเก็บกู้ เพราะถือเป็นกติกาของโลก ขณะเดียวกัน ใน Joint declaration ก็กำหนดไว้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม.