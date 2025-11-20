“อนุทิน” ลั่นไม่ขึ้น VAT 8.5% แน่นอน ต้องอยู่ที่เดิม ไทยอยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูให้มีศักยภาพ

นายกฯ เบรกขึ้น VAT 8.5% ลั่น ไม่ขึ้นแน่นอน บอกต้องอยู่ที่เดิม ไทยอยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูให้มีศักยภาพในการดำรงอยู่บนเวทีโลก
วันนี้ (20 พ.ย.) เมื่อเวลา 17.30 น. ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการปรับขึ้น VAT เป็น 8.5% ว่า ตามกฎหมายต้องเก็บ VAT 10% แต่ไทยใช้ข้อยกเว้นมาโดยตลอด จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งตัวเลขที่ออกมาล่าสุดก็เป็นการนำเสนอแผนระยะยาว ก็ต้องมีการนำเสนอด้วยอิงกฎหมายไว้ก่อน แต่ในความเป็นจริงช่วงนี้ไม่ต้องกังวล หากตนเองยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทาง บริหารประเทศอยู่ VAT ไม่ได้ขึ้นแน่นอน ต้องอยู่ที่เดิมก่อน เพราะไทยอยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นฟู กำลังปรับสภาพประเทศให้มีศักยภาพในการดำรงอยู่ในเวทีโลก
เมื่อถามย้ำว่า จะยังไม่มีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “แน่นอนครับ ยังไม่มีการปรับขึ้น”