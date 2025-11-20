“สกลธี” โว 300 ผู้นำชุมชน–ผู้นำศาสนาโซนตะวันออก แห่สมัครสมาชิกปชป. หนุน “มาร์ค” นายกฯ

แกนนำปชป. โว 300 ผู้นำชุมชน–ผู้นำศาสนาโซนตะวันออก แห่สมัครสมาชิก ปชป. หลังเคยลาออกไป หนุน “อภิสิทธิ์” เป็นนายกฯ
วันนี้ (20พ.ย.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชน ผู้นำชุมชน และคณะผู้นำศาสนาอิสลาม (โต๊ะอิหม่าม) จากพื้นที่กรุงเทพฯ โซนตะวันออกกว่า 300 คน เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกพรรคที่เคยลาออกไปก่อนหน้านี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น หลายคนทักทายและแสดงความดีใจที่ได้กลับคืนสู่ บ้านเดิม”ของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง
นายสกลธีกล่าวว่า การรวมตัวของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาโซนตะวันออกครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น การแสดงพลังสนับสนุนอย่างหนักแน่น ต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยกลุ่มผู้สมัครสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าพวกเรามาเพื่อแสดงพลังคืนคนดี มีต่ออุดมการณ์ ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการเมืองสุจริต เพื่อบ้านเมืองสุจริต