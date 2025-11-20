xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ สุชาติ มอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2568” เชิดชูชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2568) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2568 ถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ กรมป่าไม้ ผู้แทนภาคประชาชนและภาคเอกชน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงชุมชนป่าชุมชนทั่วประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสนับสนุนให้ป่าชุมชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์เชิงพื้นที่และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ภายในพิธีมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการป่าชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่
รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล
รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล
รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล
รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4 รางวัล และรางวัลหน่วยงานกรมป่าไม้ส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่น 14 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้แทนชุมชนที่ได้รับรางวัลได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการสร้างกลไกที่ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาป่าชุมชนในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการป่าชุมชนในระดับประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของชุมชนป่าชุมชนเป็นพลังสำคัญของประเทศในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยืนยันว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถดูแลป่าได้อย่างยั่งยืน

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ จึงได้นำแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบของป่าชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า ซึ่งในปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้จัดตั้งป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จำนวน 12,985 ป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 14,593 หมู่บ้าน เนื้อที่ 7.07 ล้านไร่ โดยกรมป่าไม้จะเร่งขยายให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศ ครบตามเป้าหมาย จำนวน 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

ด้าน นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ
คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ถือเป็นโครงการเรือธงสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร ในการส่งเสริมการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอน เพื่อสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศและช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชและสัตว์











รองนายกฯ สุชาติ มอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2568” เชิดชูชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศ
รองนายกฯ สุชาติ มอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2568” เชิดชูชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศ
รองนายกฯ สุชาติ มอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2568” เชิดชูชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศ
รองนายกฯ สุชาติ มอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2568” เชิดชูชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศ
รองนายกฯ สุชาติ มอบรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2568” เชิดชูชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วประเทศ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น