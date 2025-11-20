"ชูศักดิ์" เห็นด้วย "วันนอร์" ยื่นญัตติซักฟอกแล้วยุบสภามิได้ ยันไม่เกี่ยวร่างแก้ไข รธน.

"ชูศักดิ์" เห็นด้วย "วันนอร์" ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ยุบสภาไม่ได้ แม้ยังไม่บรรจุในวาระ ชี้เป็นกลไกป้องกันหนีตรวจสอบ รัฐบาลได้โอกาสชี้แจง ยันไม่ต้องรอให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระสาม เพราะจะผ่านไม่ผ่านก็ไม่เกี่ยวกับการยื่นซักฟอกรัฐบาล
นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นกรณีมีความเห็นต่างระหว่างสภากับรัฐบาลกรณีเมื่อยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อสภาแล้วจะยุบสภาไม่ได้ โดยฝ่ายสภาถือเอารัฐธรรมนูญ ม.151 เป็นหลัก ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าต้องบรรจุญัตติอภิปรายเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเสียก่อนตามข้อบังคับการประชุมสภา ตนเองเห็นด้วยที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภามีความเห็นเช่นนั้น คำตอบที่ชัดเจนที่สุดคือทำไมรัฐธรรมนูญม.151จึงเขียนว่ายื่นญัตติแล้วยุบสภาไม่ได้ คำตอบเพราะเมื่อก่อนเมื่อมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว มีการยุบสภาหนี ที่เรียกว่าหนึการซักฟอกไม่ต้องการถูกตรวจสอบ ไม่รวมถึงการใช้วิธีอื่นๆเช่นให้ผลประโยชน์กันแล้วให้ไปถอนชื่อ ทำให้ชื่อไม่ครบ
โดยส่วนตัวถ้าเป็นรัฐบาลหากฝ่ายค้านอยากจะยื่นอภิปรายไม่วางใจก็ยื่นเลย รัฐบาลมีสิทธิชี้แจงได้อยู่แล้ว อย่าไปคิดว่าจะโดนด่าฟรี ดีเสียอีกจะได้เคลียร์ตนเอง เว้นแต่จะรู้สึกว่าเคลียร์ลำบาก เคลียร์ไม่ได้
การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีีการตั้งประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่กำลังพิจารณากันอยู่ขณะนี้ ควรจะเสร็จวาระสามก่อนหรือไม่ค่อยยื่นอภิปราย เนื่องจากรัฐบาลไปทำmoaกันไว้ เข้าใจได้ว่าต้องให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมผ่านวาระสามเสียก่อนจึงจะยุบสภา ถ้ายุบสภาก่อนผ่านวาระสาม ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะตกไป ก็ต้องบอกว่าการตกไปไม่ใช่เพราะการยื่นอภิปรายไม่วางใจ แต่เพราะรัฐบาลยุบสภาก่อนวาระสามต่างหาก
ส่วนตัวในฐานะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็อยากให้การพิจารณาของกรรมาธิการเสร็จโดยเร็วแม้ร่างของเพื่อไทยจะตกไปในวาระทึ่หนึ่ง ก็คงโต้แย้งและสงวนความเห็นไว้เป็นหลัก การพูดว่าจะเอาร่างรัฐธรรมนูญไว้เป็นตัวประกันจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกัน ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระสามหรือไม่ก็ยังไม่รู้ จะได้เสียงเกินครึ่งหรือได้เสียงวุฒิสภาถึงหนึ่งในสามหรือไม่ก็ยังไม่รู้เช่นกัน แม้ไม่อภิปรายก็อาจจะตกไปก็ได้
ส่วนปัญหาว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ เมืีอไร คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคกำลังพิจารณาอยู่ แต่ที่รัฐบาลเสนอแนะว่าให้อภิปรายตามมาตรา152(อภิปรายโดยไม่ลงมติ)คงเป็นไปไม่ได้