กมธ.เกษตรฯแนะ 10 ข้อแก้ปมข้าวหอมสยาม จี้สวทช.เร่งศึกษาเพื่อรับรอง-รับซื้อเมล็ด กันปนกับหอมมะลิ

“กมธ.เกษตรฯ” แนะ 10 ข้อ แก้ปัญหาข้าวหอมสยาม วอน “สวทช.” เร่งศึกษาวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองพันธุ์ข้าว และรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมสยามจากเกษตรกรเพื่อป้องกันการปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ
เมื่อวันที่ (19 พ.ย.68) ที่รัฐสภา นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้าง (ทสท.) ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การเกษตร สภาผู้แทนราษฎร และคณะ แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวหอมสยาม ว่า เนื่องจากความเร่งด่วนของปัญหาข้าวหอมสยาม ซึ่ง กมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ร้อยเอ็ด และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล ข้าวหอมสยามเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่จัดอยู่ในกลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่ม มีลักษณะเด่นคือ ต้นเตี้ย หักล้มยากจึงให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวงจึงลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบรากลึกจึงปลูกได้ดีในพื้นที่น้ำแล้ง ข้าวมีความหอมนุ่มเทียบเคียงข้าวหอมมะลิ แต่การส่งเสริมการปลูกข้าวหอมสยามในทางปฏิบัติยังพบปัญหาสำคัญคือ การปลอมปนกับเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มข้าวหอมมะลิไทยและข้าว GI ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวของรัฐได้ โรงสีข้าวบางส่วนไม่รับซื้อหรือรับซื้อข้าวหอมสยามในราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิ
นายชัชวาล กล่าวว่า ทาง กมธ.การเกษตรฯ เสนอแนวทางแก้ไข 10 ข้อ ดังนี้ 1. สำรวจและประกาศรายชื่อโรงสีที่รับซื้อข้าวหอมสยาม ให้ครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2. ผลักดันให้ข้าวหอมสยาม 1 เข้าโครงการดูดซับข้าว และตั้งจุดรับซื้อในทุกพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิของภาคอีสานและภาคเหนือ 3. ยกระดับมาตรฐานข้าวหอมมะลิ เพื่อดันราคาและทำให้ข้าวชนิดอื่นๆ ได้ราคาที่ดีขึ้นตามไปด้วย 4. เปิดโต๊ะประชุมด่วนกับภาคเอกชน เพื่อกำหนดทิศทางตลาดและราคารับซื้อที่เป็นธรรม 5. สร้างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพันธุ์ข้าวใหม่ ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
6. จ.ร้อยเอ็ดต้องเข้มข้น รวบรวมผลผลิตให้ชัดเจน กำหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรม และจัดโซนนิ่งป้องกันการปลอมปน
7. สวทช. ต้องเร่งวิจัยและรับรองพันธุ์ข้าวให้เสร็จสิ้น รวมถึงรับซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันการปลอมปน 8.หน่วยงานในพื้นที่ต้องลงพื้นที่สำรวจจริง ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนพันธุ์ให้ตรงกับที่ปลูกจริง 9.เน้น “ยกระดับคุณภาพ” มากกว่า “ลดราคาแข่งกัน” เพื่อความมั่นคงในระยะยาว 10. เสริมพลังให้สหกรณ์เข้มแข็ง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองราคาของเกษตรกรอย่างแท้จริง