กรมชลฯ ระดมกำลังรับมือฝนใต้ถล่มหลายจังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก

กรมชลฯ คุมเข้มรับมือฝนใต้ อิทธิพลร่องมรสุม–มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำฝนหนักหลายจังหวัด เผยหลายพื้นที่ฝนสะสมสูงกว่า 200 มม. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม. ระดมเครื่องสูบน้ำ–เครื่องผลักดันน้ำเข้าพื้นที่ทันที
วันนี้ (19 พ.ย. 2568) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลของร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้
จากการติดตามปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าหลายพื้นที่ มีปริมาณฝนสะสมสูง โดยพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ได้แก่ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช - 251 มม. /ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี - 244 มม. /ต.ปากละโก อ.พุ่มพวง จ.ชุมพร - 168.6 มม.
นอกจากนี้กรมชลประทานยัง กำชับให้โครงการชลประทานในจังหวัดภาคใต้ ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และอุปกรณ์บริหารจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีในพื้นที่เสี่ยง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด