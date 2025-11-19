“วันนอร์” ย้ำยื่นซักฟอกยุบสภาไม่ได้ ชี้บรรจุญัตติแค่พิธีกรรมทางธุรการ สวน "บวรศักดิ์" แล้วแต่บุคคลตีความ

ปธ.สภาฯ ยัน ทันทีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก นายกฯ ประกาศยุบสภาฯ ไม่ได้ ย้ำการบรรจุญัตติแค่พิธีกรรมทางธุรการ สวน "บวรศักดิ์" ตีความยังไงแล้วแต่บุคคล บอกรธน.ไม่เหมือนสมัยก่อน
วันนี้ (19พ.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกตว่าสวนทางกับประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าแม้ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 นายกรัฐมนตรียังสามารถใช้อำนาจยุบสภาได้ ว่า นายบวรศักดิ์เป็นนักกฎหมาย ก็สามารถตีความไปตามความเข้าใจ แต่สภาฯ ได้ตีความตามรัฐธรรมนูญ โดยตนได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายพิจารณาและหาข้อมติในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้ประชุมและลงมติร่วมกันว่า การยุบสภาจะกระทำได้โดยตลอดในฐานะที่เป็นรัฐบาล แต่จะกระทำไม่ได้เมื่อฝ่ายค้านจำนวน 1 ใน 5 ได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 หนึ่งวรรค เพราะรัฐธรรมนูญระบุว่า เมื่อมีการยื่นอภิปรายไว้วางใจ ตามเสียงฝ่ายค้านจำนวน 1 ใน 5 แล้ว รัฐบาลจะยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ ส่วนข้อโต้แย้งที่บอกว่าจะต้องรอให้ประธานบรรจุญัตติก่อนนั้น ถือเป็นกระบวนการทางธุรการ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดให้มีการตรวจสอบในกระบวนการก่อน แต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า เมื่อยื่นญัตติแล้ว รัฐบาลจะไม่สามารถยุบสภาได้
“ญัตตินี้จะไม่ดำเนินการได้ เมื่อผู้ยื่นขอถอนญัตติออกไป หรือกรณีที่ชื่อไม่ครบ 1 ใน 5 ก็จะให้สมาชิกเติมชื่อเข้ามาภายใน 7 วัน แต่หากครบกำหนด 7 วันแล้ว ยังไม่เติมชื่อเข้ามา ประธานสภาฯ ก็ไม่บรรจุญัตติ แต่กรณีนี้ฝ่ายค้านยังสามารถยื่นญัตติเข้ามาใหม่ในภายหลังได้ ตรงนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 151 วรรคสอง ส่วนใครจะตีความอย่างไร ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้เหมือนสมัยก่อน ที่แม้ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติแล้ว และพรุ่งนี้จะมีการอภิปรายฯ แต่ตอนเย็นรัฐบาลก็สามารถประกาศยุบสภาได้ หรือจะเปิดอภิปรายในเวลา 10 โมง แต่รัฐบาลประกาศยุบสภาฯ ตอน 8 โมงก็ทำได้
ส่วนกรณีที่โฆษกรัฐบาลชี้ว่าการตีความของประธานสภาฯ ไม่ตรงกับรัฐบาลของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า การตีความอาจจะไม่ตรงกันได้ เช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลต่างๆ ก็อาจจะไม่ต้องตรงกัน ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดจะไปสิ้นสุดที่ใด ซึ่งในส่วนของสภาฯ ก็เป็นไปตามฝ่ายกฎหมายที่มีการตีความ ซึ่งเมื่อส่งให้ประธานสภาฯ พิจารณาและมีความเห็นตามคำเสนอของฝ่ายกฎหมาย ก็ถือว่าได้ข้อยุติ ยืนยันว่า ตนถือเอาตามรัฐธรรมนูญและผลของฝ่ายกฎหมาย พร้อมย้ำว่า หากมีการลงมติแล้วคะแนนไว้วางใจของรัฐบาลไม่ถึงเกณฑ์ ก็ยุบสภาฯ ไม่ได้ แต่ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์รัฐบาลก็ทำงานต่อ หรือจะยุบสภาก็ได้