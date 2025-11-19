"โจ๊ก" เผยให้ข้อมูลกมธ. ฟันสแกมเมอร์-ข้อกล่าวหาสตช.องค์กรอาชญากรรม ชี้ไม่ทำให้ 200 คนทำ 2 แสนกว่าเสียหาย

"สุรเชษฐ์" เผยหลังแจง กมธ.กฎหมายฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งแนวทางปราบสแกมเมอร์-ข้อกล่าวหา สตช. เป็นองค์กรอาชญากรรม ย้ำจะไม่ให้คน 200 คน ทำให้ 2 แสนกว่าคนเสียหาย ย้ำต้องบูรณาการให้เกิดความโปร่งใสต่อประชาชน
วันนี้ (19 พ.ย.68 ) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยภายหลังการให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ และเว็บพนัน โดยใช้เวลาประชุมราว 2 ชั่วโมง
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์กล่าวว่า วันนี้บรรยากาศไม่เหมือนกับคราวที่ไปชี้แจงคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายรังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธานกรรมาธิการฯ เพราะวันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมือง เพื่อนำไปสู่ผู้บริหารประเทศให้ได้แก้ปัญหา ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ประธานกรรมาธิการฯ จะนำไปสรุปรายละเอียด และสรุปต่อไป
ส่วนกรณีองค์กรอาชญากรรม ได้นำเสนอไปแต่ต้นแล้ว เหตุที่พูดเพราะในฐานะคนกลุ่มน้อยที่ต้องการให้องค์กรแก้ไข เราจะไม่ยอมให้คน 200-300 คน มาทำให้คน 2 แสนกว่าคนเสียหาย และบอกไปแล้วว่า สตช. ต้องไปแก้ให้ตรงจุด ทำให้โปร่งใสในทุกคดี ทั้งคดีเว็บพนัน และคดีของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ย้ำว่า กรณีเหล่านี้เป็นเรื่องที่สังคมติดตามว่าเหตุใด ทั้งสแกมเมอร์ และเว็บพนัน รวมถึงบัญชีม้ายังมีอยู่ เหตุใดจึงยึดทรัพย์นายชนนพัฒฐ์ได้เพียง 31 ล้านบาท เป็นต้น เหล่านี้เป็นเรื่องที่ สตช. ต้องบูรณาการทุกส่วน และทำความจริงให้ปรากฏและโปร่งใส
ด้านพล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ได้รับข้อมูลที่ดีทั้ งเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ รวมถึงกระแสข่าวที่กล่าวหาว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรอาชญากรรม กรรมาธิการฯ ได้รับแนวทางที่ดีว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไร และเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาในการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้บริหารประเทศต่อไป