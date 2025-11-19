"ศุภมาส" ถกองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดึงอินฟลูร่วมสื่อสารให้เข้าใจถูกต้อง

รมต.สำนักนายกฯ ประชุมองค์กรสื่อ ร่วมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผนึกกำลังสื่อไทย -อินฟลูฯ ร่วมสื่อสารให้ปชช.เข้าใจง่ายทุกช่วงวัย -ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ
วันนี้ (19พ.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมองค์กรสื่อ - สื่อออนไลน์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต่อมาเวลา14.50 น. น.ส.ศุภมาส แถลงผลการประชุมว่า ในฐานะประธานทีมประชาสัมพันธ์ ได้เชิญหลายหน่วยงานที่เป็นสื่อมวลชน ทั้งสื่อดิจิทัล ออนไลน์ และแพลตฟอร์มใหญ่ๆมาพูดคุยร่วมกันวางแผน วางแนวการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่ายที่สุด หน่วยงานที่เข้ามาร่วมคุยวันนี้มีหลายภาคส่วน ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการสื่อดิจิทัล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นแกนกลาง
น.ส. ศุภมาส กล่าวว่า ตนอยากให้ข้อมูลที่เราสื่อออกไปเป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และที่สําคัญต้องถูกต้องตามโบราณราชประเพณี เพราะพระราชพิธีครั้งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนให้ความสําคัญอย่างสูงที่สุด และเป็นโอกาสให้เราทุกคนร่วมกันเทิดพระเกียรติด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนจึงให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล ทั้งเว็บไซด์ เพจพระลาน เพื่อให้ทุกช่องทางสื่อสารสามารถนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วไปใช้ได้ทันที เพื่อให้ไม่มีการคลาดเคลื่อนและมีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์มีบทบาทสูงมาก ตนจึงอยากให้พวกเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดขึ้น ทั้งการทำคอนเทนต์ที่เหมาะกับคนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ การใช้ภาษาให้อ่านง่าย สื่อสารง่าย เข้าใจง่าย รวมถึงการผสานพลังของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก เพื่อช่วยกระจายข้อมูลไปสู่ประชาชนทั้งในและนอกประเทศให้มากที่สุด การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจะทําให้การสื่อสาร ของเราเป็นระบบขึ้น และทําให้งานการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีสําคัญครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติมากที่สุด