"ดร.ลลิตา" คืนเวทีการเมือง ซบภูมิใจไทยชิง สส.เมืองกรุง

ภท.ประกาศยุทธศาสตร์รุก กทม. "โสภณ-ศุภมาส" เปิดตัว "ลลิตา ฤกษ์สำราญ" คืนสู่สังเวียนการเมือง มั่นใจปักธง กทม.ได้แน่นอน เตรียมทยอยเปิดตัวนักการเมืองคุณภาพร่วมทีม สู้ศึกเลือกตั้ง
.
วันที่ 19 พ.ย.2568 นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมกทม.พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม.ที่มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
นายโสภณ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ปักธง สส.เขตใน กทม. ซึ่งในอดีตกระแสพรรคอยู่ในลำดับกลางถึงท้าย การที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงเดือนกว่า ทำให้กระแสความเชื่อมั่นใน กทม.พลิกผัน โดยเชื่อว่าพรรคสามารถบริหารประเทศได้ การเลือกตั้งที่่จะถึงพรรคจึงมีแรงดึงดูดให้บุคคลที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยเน้นการผสมผสานนักการเมืองที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพกับนักการเมืองที่มีแนวความคิดใหม่
"พรรคการเมืองแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ใช้ "วาทกรรมอุดมการณ์" ซึ่งไม่เคยนำมาสู่การปฏิบัติได้ และพรรคภูมิใจไทยจัดอยู่ในกลุ่มนักปฏิบัติ เรามาเป็นรัฐบาลเราลงมือทำทันที ที่เราใช้สโลแกน "พูดแล้วทำ" และมีการเพิ่มสโลแกนใหม่ "Quick Big Win" ประเทศไทยต้องเดินเร็ว ต้องทำใหญ่ และต้องชนะสำเร็จ อย่างนโยบายคนละครึ่งพลัส นโยบายต่อยอดที่พยายามทำดีกว่าเดิม เชื่อว่ากทม.คราวนี้เราปักธงได้อย่างแน่นอน จะทยอยนำนักการเมืองที่มีคุณภาพมาเปิดตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น"
น.ส.ศุภมาส กล่าวถึงยุทธศาสตร์การเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้มีอดีต สส.สก.ติดต่อมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้พรรคมีมติส่งผู้สมัคร สส.กทม.เราเปิดรับเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง เพศชาย เพศหญิง หรือ LGBTQ เราเน้นเรื่องความเสมอภาค หากท่านใดมีความมุ่งมั่น ที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ที่พูดแล้วทำ เพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน และมีความประสงค์จะมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคเรายินดีอ้าแขนเปิดรับทุกท่านที่มีอุดมการณ์ และคิดว่าตนมีความสามารถ ความตั้งใจแล้วสามารถเดินมายื่น เป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตกทม.ได้ตลอดเวลา
ด้าน นางลลิตา กล่าวว่า แม้จะห่างหายจากเวทีการเมืองตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็ยังคงผูกพันกับประชาชนในพื้นที่และติดตามงานสาธารณะมาโดยตลอด ยอมรับว่าตัดสินใจกลับสู่การเมืองเพราะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเป็น พรรคนักปฏิบัติ พูดแล้วทำ และนโยบายที่โดนใจอย่างคนละครึ่งพลัสที่ออกมาเพียงเดือนกว่าได้ช่วยประชาชนระดับรากหญ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้ชาวบ้านและร้านค้าที่บอกว่าขายไม่ดีมานานมาก แต่วันนี้ขายดีขึ้นทันตา เพราะประชาชนเดือดร้อนมากจริงๆ