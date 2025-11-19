ป.ป.ช.บุกรวบอดีตนายทหารยศ พล.ต.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.หลังเกษียณอายุราชการ

ป.ป.ช.ตามรวบ พล.ต.นทภพ วรมิศร์ อดีต ผอ.สำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร คาบ้านพักที่จังหวัดเลย จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.หลังเกษียณอายุราชการ แม้มีหนังสือเดือนไปแล้ว 3 ครั้ง
วันนี้ (19 พ.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการ ป.ป.ช. มอบหมายให้นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 ดำเนินการปฏิบัติการจับกุม พลตรี นันทภพ วรมิศร์ ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 57/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 167
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พลตรี นันทภพฯ เมื่อเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 และตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม พลตรี นันทภพฯ ไม่ได้ดำเนินการยื่นบัญชีดังกล่าวภายในกำหนดเวลา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคำชี้แจงเหตุผลการยื่นล่าช้า ผลปรากฏว่า ภายหลังจากพลตรีนันทภพฯ ลงนามรับหนังสือด้วยตนเองแล้ว ยังมิได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อีกทั้งมิได้ชี้แจงเหตุผลใดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ออกหนังสือแจ้งให้ พลตรี นันทภพฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงและรับทราบข้อกล่าวหา จำนวน 3 ครั้ง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้รับหนังสือดังกล่าว สำนักคดีจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เพื่อขออนุมัติออกหมายจับ ซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับตามหมายจับที่ 57/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษได้ลงพื้นที่สืบสวนติดตาม จนพบว่าพลตรีนันทภพฯ พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเลย เพื่อขอหมายค้น ที่ ค492/2568 ลงวันที่ 18 พ.ย. 68
จากนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 วางแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การจับกุม พลตรี นันทภพ ผู้ต้องหาตามหมายจับฯ เพื่อดำเนินการกฎหมายต่อไป